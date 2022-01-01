Волинянка зменшила витрати на газ взимку з тарифом «Твій газ Рівномірний платіж»
Сьогодні, 11:38
«Твій газ Рівномірний платіж» – тарифна пропозиція від ТОВ «Волиньгаз Збут», що працює під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ». Завдяки цьому тарифу в грудні споживачі зменшили витрати на газ на 2,2 млн грн у порівнянні з розрахунком за фактичне споживання.
Про це повідомляє преслужба ТОВ «Волиньгаз Збут».
Руслана Семотюк з Ковельщини – одна з трьох тисяч клієнтів компанії, які підключили тариф та відчули його переваги.
«Влітку ми мало газу використовуємо. А ось в зимові місяці, щоб опалити оселю, потрібно близько 200 кубів. Тоді й суми в платіжках значно більші. З новим тарифом ми щомісяця платимо за газ однакову суму – 760 грн. Зараз, під час опалювального періоду, остаточно переконалися, що це зручно. По-перше, суми в зимових квитанціях зменшилися вдвічі. По-друге, я наперед знаю скільки потрібно буде
заплатити за газ і можу планувати свої витрати», – ділиться Руслана Павлівна.
Тариф «Твій газ Рівномірний платіж» насамперед вигідний та зручний для тих споживачів, у яких є індивідуальне газове опалення.
Механізм дії тарифу дуже простий: річний обсяг споживання газу рівними частинами розділяється на рік. Споживач отримуватиме платіжки з однаковою сумою до сплати упродовж року.
Після завершення терміну дії тарифу буде здійснено звіряння планового обсягу постачання та фактично спожитого обсягу природного газу. Якщо плановий об`єм виявиться меншим за фактичний, споживач зобов’язується здійснити остаточний розрахунок за спожиті куби. Якщо плановий обсяг буде більшим за фактичний, «Волиньгаз Збут» зарахує залишок коштів на рахунок майбутніх платежів.
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Про це повідомляє преслужба ТОВ «Волиньгаз Збут».
Руслана Семотюк з Ковельщини – одна з трьох тисяч клієнтів компанії, які підключили тариф та відчули його переваги.
«Влітку ми мало газу використовуємо. А ось в зимові місяці, щоб опалити оселю, потрібно близько 200 кубів. Тоді й суми в платіжках значно більші. З новим тарифом ми щомісяця платимо за газ однакову суму – 760 грн. Зараз, під час опалювального періоду, остаточно переконалися, що це зручно. По-перше, суми в зимових квитанціях зменшилися вдвічі. По-друге, я наперед знаю скільки потрібно буде
заплатити за газ і можу планувати свої витрати», – ділиться Руслана Павлівна.
Тариф «Твій газ Рівномірний платіж» насамперед вигідний та зручний для тих споживачів, у яких є індивідуальне газове опалення.
Механізм дії тарифу дуже простий: річний обсяг споживання газу рівними частинами розділяється на рік. Споживач отримуватиме платіжки з однаковою сумою до сплати упродовж року.
Після завершення терміну дії тарифу буде здійснено звіряння планового обсягу постачання та фактично спожитого обсягу природного газу. Якщо плановий об`єм виявиться меншим за фактичний, споживач зобов’язується здійснити остаточний розрахунок за спожиті куби. Якщо плановий обсяг буде більшим за фактичний, «Волиньгаз Збут» зарахує залишок коштів на рахунок майбутніх платежів.
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