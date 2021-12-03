На Волині від поліомієліту щепили майже 78% немовлят

За підсумками виконання обсягів щеплень за 2021 рік на Волині обов’язковою вакцинацією від поліомієліту охопили 77,7% дітей до року.Про це інформують у МОЗ.Повний курс щеплень від поліомієліту , яких має бути 6 на момент 14-річчя дитини, отримали лише 75,5% дітей. Такі показники є меншими від загальноукраїнських, які складають 80,1% та 76,1% відповідно. Для досягнення колективного імунітету необхідно досягти показника в 95% вакцинованих.У відповідь на спалах поліомієліту в Україні організована кампанія зі щеплення дітей, які пропустили (або не зробили взагалі) вакцинацію, передбачену Національним календарем профілактичних щеплень.Через низький рівень охоплення щепленнями поліовірус циркулює в країні й загрожує можливою появою невиліковного паралічу у невакцинованої або не повністю вакцинованої дитини. Хто це буде – передбачити неможливо, проте захист від таких наслідків хвороби є. І це – вакцинація проти поліо.Проведення першого етапу дозволить захистити дітей від невиліковного паралічу, у разі якщо вони інфікуються поліовірусом.Дітям віком від 6 місяців до 6 років (5 років 11 місяців 29 днів), які з певних причин пропустили одну чи більше необхідних до віку доз щеплення. Для їх надолуження батькам дитини слід звернутися до педіатра або сімейного лікаря.Для першого етапу кампанії буде використана інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ) французького виробництва у монодозних чи багатодозних флаконах. Вона містить неживі віруси поліо усіх трьох типів. Держава закупила понад 400 тис. доз такої вакцини для покриття загальних потреб і проведення першого етапу імунізації в межах кампанії.Вакцина ІПВ запобігає розвитку клінічних проявів інфекції у разі потрапляння поліовірусу до центральної нервової системи, таким чином захищаючи від паралічу.Вакцину вводять внутрішньом’язово у передню поверхню стегна або в дельтоподібний м’яз руки. В сідницю вакцину не вводять!Щеплення від поліомієліту внесені у перелік обов’язкових гарантованих державою щеплень. Їх можна отримати безоплатно у свого сімейного лікаря або педіатра, якщо вони працюють у закладі, що має договір із Національною службою охорони здоров'я України.Не потрібно розпочинати серію вакцинації спочатку, якщо була пропущена якась із доз. Незалежно від того, скільки часу минуло. Необхідно ввести дози, яких не вистачає, за графіком з дотриманням мінімальних інтервалів.Якщо вам кажуть, що вакцини немає або безпідставно відмовляють від вакцинації, потрібно звернутися до керівника медзакладу. Якщо керівник не може або відмовляється надати необхідну інформацію, зверніться у департамент/управління охорони здоров’я у вашій області.