Які сфери на Волині були найбільш оплачувані у грудні

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій Волинської області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) у грудні 2021 року становила 14 568 грн (в Україні – 17453 грн).Про це інформують у Головному управлінні статистики у Волинській області.Це 2,2 раза вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (6500 грн). Порівняно з листопадом 2021р. розмір заробітної плати збільшився на 25,6%, а проти грудня 2020р. – на 25,3%.Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у сферах лісового господарства та лісозаготівель, фінансової та страхової діяльності, державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування, виробництва меблів, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів, машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 2,1–1,4 раза.