Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 1 лютого





Про це повідомляє речник медичного закладу Андрій Гнатюк.



За його словами, під високими потоками кисню перебувають 40 людей, 5 –в реанімації і 5 – в критичному стані. За минулу добу поступили 14 хворих, виписали – 5-х, хворі спожили 650 кг кисню, залишалося 13,3 тонни кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зранку 1 лютого в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 76 пацієнтів.Про це повідомляє речник медичного закладуЗа його словами, під високими потоками кисню перебувають 40 людей, 5 –в реанімації і 5 – в критичному стані. За минулу добу поступили 14 хворих, виписали – 5-х, хворі спожили 650 кг кисню, залишалося 13,3 тонни кисню.

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