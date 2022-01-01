Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 1 лютого
Сьогодні, 12:02
Зранку 1 лютого в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 76 пацієнтів.
Про це повідомляє речник медичного закладу Андрій Гнатюк.
За його словами, під високими потоками кисню перебувають 40 людей, 5 –в реанімації і 5 – в критичному стані. За минулу добу поступили 14 хворих, виписали – 5-х, хворі спожили 650 кг кисню, залишалося 13,3 тонни кисню.
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Про це повідомляє речник медичного закладу Андрій Гнатюк.
За його словами, під високими потоками кисню перебувають 40 людей, 5 –в реанімації і 5 – в критичному стані. За минулу добу поступили 14 хворих, виписали – 5-х, хворі спожили 650 кг кисню, залишалося 13,3 тонни кисню.
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