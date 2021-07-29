Другий етап відмови від пластику: пакети у Луцьку здорожчали, але не скрізь





Відтак, мінімальні роздрібні ціни на пакети зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів мають становити:



2,00 грн – пакет без ручок і бокових складок;



2,50 грн – пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок;



3,00 грн – пакет з ручками і боковими складками.



Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило з'ясувати, як впроваджують другий етап обмежень у Луцьку та скільки тепер коштують пластикові пакети.



До слова, перший етап набув чинності 10 грудня 2021 року, тоді в Україні відмовилися від безоплатних пакетів-«маєчок».



Маркет «Сім23»



У мережі маркетів «Сім23» ціни на пакети таки зросли. На касі нам пояснюють, що продають пакети лише одного - стандартного розміру. Тепер така торбина з ручками вартує 3 гривні.















Супермаркет «Рукавичка»



У цій мережі придбати маленьку брендовану, але з ручками, торбинку нам поталанило за 1,80 грн. Щоправда, тижневий запас продуктів навряд вміститься в такий пакетик і доведеться брати більший - за 6,50 грн.















Церковна крамниця



Ми завітали й до магазину з церковною атрибутикою. Невеликий чорний пакет із ручками тут коштує 5 грн. Продавчині розповідають, раніше такі торбини давали безкоштовно, але від 10 грудня (як встановили фіксовану ціну на колись безкоштовні пакети-«маєчки») треба платити.















Супермаркет «Сільпо»



А от у «Сільпо» ціну нині не підняли, тут пакет вартує досі 2 грн.











Магазин алкогольних напоїв «Akcent»



Тут про підвищення цін знають, але придбати невеликий пакет із ручками можна поки за 2 грн, тобто як і раніше.











Супермаркет товарів для краси «Watsons»



У «Watsons» діяли на випередження. Тут продавчині кажуть: ціна на пластикові пакети дійсно зросла, однак, не сьогодні, а декількома днями раніше. Середню торбину з ручками і боковими складками ми придбали за 4,90 грн.











М'ясний магазин «Тростянецькі ковбаси»



Тут доволі велика торбина для м'ясного коштує 3 грн, однак, ціна така була раніше. Продавчині про закон знають, а про підняття вартості на пластикові пакети у магазинах своєї мережі відповідають: невдовзі і в нас ціни зростуть, чекаємо.







До слова, з 10 березня 2022 року планують заборонити поширення в магазинах і закладах громадського харчування надтонких (зі стінками товщиною менше 15 мікрометрів), тонких (зі стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів) та оксорозкладних пластикових пакетів.



Нагадаємо,





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 1 лютого, в Україні мали здорожчати пластикові пакети. Уряд встановив мінімальну вартість і наприкінці минулого року відповідне рішення затвердили. Це має на меті обмежити обіг пластикових пакетів та покращити екологічну ситуацію в країні.Відтак, мінімальні роздрібні ціни намають становити:– пакет без ручок і бокових складок;– пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок;– пакет з ручками і боковими складками.вирішило з'ясувати, як впроваджують другий етап обмежень у Луцьку та скільки тепер коштують пластикові пакети.До слова, перший етап набув чинності 10 грудня 2021 року, тоді в Україні відмовилися відпакетів-«маєчок».У мережі маркетів «Сім23» ціни на пакети таки зросли. На касі нам пояснюють, що продають пакети лише одного - стандартного розміру. Тепер така торбина з ручками вартуєУ цій мережі придбати маленьку брендовану, але з ручками, торбинку нам поталанило за. Щоправда, тижневий запас продуктів навряд вміститься в такий пакетик і доведеться брати більший - заМи завітали й до магазину з церковною атрибутикою. Невеликий чорний пакет із ручками тут коштуєПродавчині розповідають, раніше такі торбини давали безкоштовно, але від 10 груднятреба платити.А от у «Сільпо» ціну нині не підняли, тут пакет вартує досіТут про підвищення цін знають, але придбати невеликий пакет із ручками можна поки за, тобто як і раніше.У «Watsons» діяли на випередження. Тут продавчині кажуть: ціна на пластикові пакети дійсно зросла, однак, не сьогодні, а декількома днями раніше. Середню торбину з ручками і боковими складками ми придбали заТут доволі велика торбина для м'ясного коштує, однак, ціна така була раніше. Продавчині про закон знають, а про підняття вартості на пластикові пакети у магазинах своєї мережі відповідають: невдовзі і в нас ціни зростуть, чекаємо.До слова, з 10 березня 2022 року планують заборонити поширення в магазинах і закладах громадського харчування надтонких, тонкихта оксорозкладних пластикових пакетів.Нагадаємо, раніше Інформаційне агентство ВолиньPost робило схожу «перевірку» , аби з'ясувати як у Луцьку впроваджували вимогу уряду про заборону безоплатних пакетів-«маєчок».

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