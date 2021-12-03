В сільській амбулаторії на Волині закрили аптечний пункт. ВІДЕО





ПРо це розповіла Лариса Гачкевич.



Аптечний пункт в медзакладі не працює з початку року.



Чому на відсутність аптеки в амбулаторії скаржаться жителі Сенкевичівки



Як розповіла жителька селища Сенкевичівка Тамара, аптека в селі є, проте аптечний пункт, який діяв у приміщенні амбулаторії, дозволяв пацієнтам придбати усе необхідне, не виходячи з медзакладу.



"Призначили і одразу поруч аптека. Купив, як було раніше, ідеш до дому і одразу лікуєшся. Або було таке, що треба одразу капати, рятувати людину", – говорить жінка.



В амбулаторії нині працюють сімейний лікар, стоматолог, 4 медичних сестри та лаборант, обслуговують тут майже 2 тисячі дорослих та дітей. Зі слів завідувачки амбулаторії Надії Юзвик, медперсонал теж щодня користувалися послугами аптечного пункту.



Чому аптечний пункт в амбулаторії не працює



У попередньої аптеки, яка розташовувалася в приміщенні амбулаторії, завершився термін оренди приміщення, – зазначила керівниця Горохівського центру первинної меддопомоги Галина Майко. Нині, — каже, — Горохівський ЦПМСД оформляє угоду на співпрацю з державним підприємством "Волиньфармпостач".



"В нас практикується відкриття аптечних пунктів згідно "трьохсторонньої угоди" між мною, як виконувачем обов'язків директора, працівником їхньої установи, який згідний працювати, і директором "Волиньфармпостач", – каже Галина Майко.



Чи відновить роботу аптека



Закупівлю ліків профінансують до 6 лютого, після чого аптечний пункт в амбулаторії села Сенкевичівка запрацює, – розповіла Суспільному голова Городищенської тергромади Світлана Соколюк.



Йдеться про суму у 10 тисяч гривень. "Її вистачить, щоб забезпечити людей капаннями, і щоб люди одразу купили собі ліки", – додала виконувачка обов'язків директора Горохівського ЦПМСД Галини Майко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі восьми сіл Городищенської громади просять повернути аптечний пункт, який був у Сенкевичівській амбулаторії загальної практики сімейної медицини.ПРо це розповіла Суспільному жителька селищаАптечний пункт в медзакладі не працює з початку року.Як розповіла жителька селища Сенкевичівка, аптека в селі є, проте аптечний пункт, який діяв у приміщенні амбулаторії, дозволяв пацієнтам придбати усе необхідне, не виходячи з медзакладу."Призначили і одразу поруч аптека. Купив, як було раніше, ідеш до дому і одразу лікуєшся. Або було таке, що треба одразу капати, рятувати людину", – говорить жінка.В амбулаторії нині працюють сімейний лікар, стоматолог, 4 медичних сестри та лаборант, обслуговують тут майже 2 тисячі дорослих та дітей. Зі слів завідувачки амбулаторії Надії Юзвик, медперсонал теж щодня користувалися послугами аптечного пункту.У попередньої аптеки, яка розташовувалася в приміщенні амбулаторії, завершився термін оренди приміщення, – зазначила керівниця Горохівського центру первинної меддопомоги. Нині, — каже, — Горохівський ЦПМСД оформляє угоду на співпрацю з державним підприємством "Волиньфармпостач"."В нас практикується відкриття аптечних пунктів згідно "трьохсторонньої угоди" між мною, як виконувачем обов'язків директора, працівником їхньої установи, який згідний працювати, і директором "Волиньфармпостач", – каже Галина Майко.Закупівлю ліків профінансують до 6 лютого, після чого аптечний пункт в амбулаторії села Сенкевичівка запрацює, – розповіла Суспільному голова Городищенської тергромадиЙдеться про суму у 10 тисяч гривень. "Її вистачить, щоб забезпечити людей капаннями, і щоб люди одразу купили собі ліки", – додала виконувачка обов'язків директора Горохівського ЦПМСД Галини Майко.

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