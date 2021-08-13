На Волині 18-річний злодій викрав з автомобіля запчастини та інструменти





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



За гарячими слідами співробітники сектору кримінальної поліції спільно із поліцейським офіцером громади встановили, що до скоєння крадіжки причетний 18-річний житель сусіднього населеного пункту. Хлопець раніше судимий за вчинення аналогічного злочину.



Викрадені речі правоохоронці вилучили.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 31 січня, близько 20 години до поліції звернувся 82-річний мешканець селища Мар’янівка, що на Горохівщині. Чоловік повідомив, що з належного йому автомобіля, який був припаркований поблизу будинку, невідомі викрали запчастини та автоінструменти.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.За гарячими слідами співробітники сектору кримінальної поліції спільно із поліцейським офіцером громади встановили, що до скоєння крадіжки причетний 18-річний житель сусіднього населеного пункту. Хлопець раніше судимий за вчинення аналогічного злочину.Викрадені речі правоохоронці вилучили.

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