Сьогодні, 1 лютого, в Україні стартувала реєстрація на ЗНО
Сьогодні, 12:55
В Україні 1 лютого стартує реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року. Вона триватиме до 9 березня.
Про це міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив у Телеграмі.
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання проходитиме з 23 травня до 17 червня.
Кожен зареєстрований учасник має право за рахунок коштів державного бюджету пройти тести щонайбільше з 5-ти навчальних предметів. Загалом ЗНО відбуватиметься з 13-ти навчальних предметів.
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Про це міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив у Телеграмі.
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання проходитиме з 23 травня до 17 червня.
Кожен зареєстрований учасник має право за рахунок коштів державного бюджету пройти тести щонайбільше з 5-ти навчальних предметів. Загалом ЗНО відбуватиметься з 13-ти навчальних предметів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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