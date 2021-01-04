вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сьогодні, 1 лютого, в Україні стартувала реєстрація на ЗНО

Сьогодні, 1 лютого, в Україні стартувала реєстрація на ЗНО
В Україні 1 лютого стартує реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року. Вона триватиме до 9 березня.

Про це міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив у Телеграмі.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання проходитиме з 23 травня до 17 червня.

Кожен зареєстрований учасник має право за рахунок коштів державного бюджету пройти тести щонайбільше з 5-ти навчальних предметів. Загалом ЗНО відбуватиметься з 13-ти навчальних предметів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЗНО, реєстрація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Цього тижня Волинь можуть віднести до «червоного» рівня епіднебезпеки
Сьогодні, 13:20
Стало відомо, хто очолюватиме Волинську митницю
Сьогодні, 13:13
Сьогодні, 1 лютого, в Україні стартувала реєстрація на ЗНО
Сьогодні, 12:55
На Волині 18-річний злодій викрав з автомобіля запчастини та інструменти
Сьогодні, 12:44
В сільській амбулаторії на Волині закрили аптечний пункт. ВІДЕО
Сьогодні, 12:30
Схожі новини
22 січня – останній день реєстрації на пробне ЗНО. ВІДЕО 22 січня – останній день реєстрації на пробне ЗНО. ВІДЕО
21 січень, 15:26
В Україні 5 січня стартує реєстрація на пробне ЗНО В Україні 5 січня стартує реєстрація на пробне ЗНО
04 січень, 2021, 16:34
В Україні почалася реєстрація на ЗНО-2020 В Україні почалася реєстрація на ЗНО-2020
03 лютий, 2020, 12:20
Сьогодні стартує реєстрація на пробне ЗНО Сьогодні стартує реєстрація на пробне ЗНО
09 січень, 2018, 01:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Цього тижня Волинь можуть віднести до «червоного» рівня епіднебезпеки
Сьогодні, 13:20
 0
Стало відомо, хто очолюватиме Волинську митницю
Сьогодні, 13:13
 0
Сьогодні, 1 лютого, в Україні стартувала реєстрація на ЗНО
Сьогодні, 12:55
 0
На Волині 18-річний злодій викрав з автомобіля запчастини та інструменти
Сьогодні, 12:44
 0
В сільській амбулаторії на Волині закрили аптечний пункт. ВІДЕО
Сьогодні, 12:30
 0
Медіа
відео
1/8