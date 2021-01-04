Сьогодні, 1 лютого, в Україні стартувала реєстрація на ЗНО





Про це міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив у Телеграмі.



Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання проходитиме з 23 травня до 17 червня.



Кожен зареєстрований учасник має право за рахунок коштів державного бюджету пройти тести щонайбільше з 5-ти навчальних предметів. Загалом ЗНО відбуватиметься з 13-ти навчальних предметів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні 1 лютого стартує реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року. Вона триватиме до 9 березня.Про це міністр освіти і наукиповідомив у Телеграмі.Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання проходитиме з 23 травня до 17 червня.Кожен зареєстрований учасник має право за рахунок коштів державного бюджету пройти тести щонайбільше з 5-ти навчальних предметів. Загалом ЗНО відбуватиметься з 13-ти навчальних предметів.

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