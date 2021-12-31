Стало відомо, хто очолюватиме Волинську митницю
Сьогодні, 13:13
З 1 лютого 2022 року виконання обов'язків за вакантною посадою начальника Волинської митниці виконуватиме Микола Татарчук.
Про це інформують у пресслужбі відомства.
Відповідний наказ Держмитслужби "Про покладання виконання обов'язків" оприлюднили 31 січня 2022 року №115-о.
Микола Іванович Татарчук був першим заступником начальника Координаційно-моніторингової митниці.
Нагадаємо, попередній голова Волинської митниці Державної митної служби України Артем Гузь написав заяву на звільнення 29 січня.
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Про це інформують у пресслужбі відомства.
Відповідний наказ Держмитслужби "Про покладання виконання обов'язків" оприлюднили 31 січня 2022 року №115-о.
Микола Іванович Татарчук був першим заступником начальника Координаційно-моніторингової митниці.
Нагадаємо, попередній голова Волинської митниці Державної митної служби України Артем Гузь написав заяву на звільнення 29 січня.
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