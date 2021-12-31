Стало відомо, хто очолюватиме Волинську митницю

Микола Татарчук.



Про це інформують у пресслужбі відомства.



Відповідний наказ Держмитслужби "Про покладання виконання обов'язків" оприлюднили 31 січня 2022 року №115-о.



Микола Іванович Татарчук був першим заступником начальника Координаційно-моніторингової митниці.



Артем Гузь написав заяву на звільнення 29 січня.







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