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Цього тижня Волинь можуть віднести до «червоного» рівня епіднебезпеки

Цього тижня Волинь можуть віднести до «червоного» рівня епіднебезпеки
Волинська область цього тижня може увійти до «червоного» рівня епіднебезпеки.

Про це повідомив Юрій Ганиченко, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки у Facebook.

«Вже цього тижня очікується вхід до «червоного» рівня епіднебезпеки 9 регіонів: Вінницька, Донецька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Сумська та Хмельницька області», — зазначив Юрій Ганиченко.

За минулий тиждень кількість нових випадків COVID-19 зросла на 75%, госпіталізацій — на 34%. Летальність в Україні зменшилась у 4 рази: 0,5% проти 2%, які були на початку «Дельта»-хвилі.


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Теги: червона зона, Волинь, карантин, коронавірус
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