Цього тижня Волинь можуть віднести до «червоного» рівня епіднебезпеки





Про це повідомив Юрій Ганиченко, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки у



«Вже цього тижня очікується вхід до «червоного» рівня епіднебезпеки 9 регіонів: Вінницька, Донецька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Сумська та Хмельницька області», — зазначив Юрій Ганиченко.



За минулий тиждень кількість нових випадків COVID-19 зросла на 75%, госпіталізацій — на 34%. Летальність в Україні зменшилась у 4 рази: 0,5% проти 2%, які були на початку «Дельта»-хвилі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська область цього тижня може увійти до «червоного» рівня епіднебезпеки.Про це повідомив, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки у Facebook. «Вже цього тижня очікується вхід до «червоного» рівня епіднебезпеки 9 регіонів: Вінницька, Донецька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Сумська та Хмельницька області», — зазначив Юрій Ганиченко.За минулий тиждень кількість нових випадків COVID-19 зросла на 75%, госпіталізацій — на 34%. Летальність в Україні зменшилась у 4 рази: 0,5% проти 2%, які були на початку «Дельта»-хвилі.

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