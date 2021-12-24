Цього тижня Волинь можуть віднести до «червоного» рівня епіднебезпеки
Сьогодні, 13:20
Волинська область цього тижня може увійти до «червоного» рівня епіднебезпеки.
Про це повідомив Юрій Ганиченко, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки у Facebook.
«Вже цього тижня очікується вхід до «червоного» рівня епіднебезпеки 9 регіонів: Вінницька, Донецька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Сумська та Хмельницька області», — зазначив Юрій Ганиченко.
За минулий тиждень кількість нових випадків COVID-19 зросла на 75%, госпіталізацій — на 34%. Летальність в Україні зменшилась у 4 рази: 0,5% проти 2%, які були на початку «Дельта»-хвилі.
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Про це повідомив Юрій Ганиченко, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки у Facebook.
«Вже цього тижня очікується вхід до «червоного» рівня епіднебезпеки 9 регіонів: Вінницька, Донецька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Сумська та Хмельницька області», — зазначив Юрій Ганиченко.
За минулий тиждень кількість нових випадків COVID-19 зросла на 75%, госпіталізацій — на 34%. Летальність в Україні зменшилась у 4 рази: 0,5% проти 2%, які були на початку «Дельта»-хвилі.
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