Перша країна в ЄС скасувала усі коронавірусні обмеження





Про це повідомляє



З 1 лютого у країні відкриють нічні клуби, бари і ресторани. Обмеження на кількість людей у приміщеннях буде скасовано.



Залишаються чинними лише обмеження для нещеплених туристів із країн, які не входять до Шенгенської зони. Вони мають здавати ПЛР-тест або тест на антиген після вʼїзду (протягом 24 годин) та піти на самоізоляцію.



Понад 60% жителів Данії щепилися проти COVID-19 третьою дозою вакцини. Влада вважає, що приблизно 80% населення країни захищені від тяжкого перебігу коронавірусу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Данія стала першою країною Європейського Союзу, в якій скасували усі обмеження, введені для стримання поширення COVID-19.Про це повідомляє УНН із посиланням на France 24.З 1 лютого у країні відкриють нічні клуби, бари і ресторани. Обмеження на кількість людей у приміщеннях буде скасовано.Залишаються чинними лише обмеження для нещеплених туристів із країн, які не входять до Шенгенської зони. Вони мають здавати ПЛР-тест або тест на антиген після вʼїзду (протягом 24 годин) та піти на самоізоляцію.Понад 60% жителів Данії щепилися проти COVID-19 третьою дозою вакцини. Влада вважає, що приблизно 80% населення країни захищені від тяжкого перебігу коронавірусу.

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