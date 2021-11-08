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Перша країна в ЄС скасувала усі коронавірусні обмеження

Перша країна в ЄС скасувала усі коронавірусні обмеження
Данія стала першою країною Європейського Союзу, в якій скасували усі обмеження, введені для стримання поширення COVID-19.

Про це повідомляє УНН із посиланням на France 24.

З 1 лютого у країні відкриють нічні клуби, бари і ресторани. Обмеження на кількість людей у приміщеннях буде скасовано.

Залишаються чинними лише обмеження для нещеплених туристів із країн, які не входять до Шенгенської зони. Вони мають здавати ПЛР-тест або тест на антиген після вʼїзду (протягом 24 годин) та піти на самоізоляцію.

Понад 60% жителів Данії щепилися проти COVID-19 третьою дозою вакцини. Влада вважає, що приблизно 80% населення країни захищені від тяжкого перебігу коронавірусу.

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Теги: Данія, обмеження, коронавірус
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