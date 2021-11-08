Перша країна в ЄС скасувала усі коронавірусні обмеження
Сьогодні, 13:59
Данія стала першою країною Європейського Союзу, в якій скасували усі обмеження, введені для стримання поширення COVID-19.
Про це повідомляє УНН із посиланням на France 24.
З 1 лютого у країні відкриють нічні клуби, бари і ресторани. Обмеження на кількість людей у приміщеннях буде скасовано.
Залишаються чинними лише обмеження для нещеплених туристів із країн, які не входять до Шенгенської зони. Вони мають здавати ПЛР-тест або тест на антиген після вʼїзду (протягом 24 годин) та піти на самоізоляцію.
Понад 60% жителів Данії щепилися проти COVID-19 третьою дозою вакцини. Влада вважає, що приблизно 80% населення країни захищені від тяжкого перебігу коронавірусу.
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Про це повідомляє УНН із посиланням на France 24.
З 1 лютого у країні відкриють нічні клуби, бари і ресторани. Обмеження на кількість людей у приміщеннях буде скасовано.
Залишаються чинними лише обмеження для нещеплених туристів із країн, які не входять до Шенгенської зони. Вони мають здавати ПЛР-тест або тест на антиген після вʼїзду (протягом 24 годин) та піти на самоізоляцію.
Понад 60% жителів Данії щепилися проти COVID-19 третьою дозою вакцини. Влада вважає, що приблизно 80% населення країни захищені від тяжкого перебігу коронавірусу.
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