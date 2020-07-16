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Президент підписав указ про зміцнення обороноздатності

Президент підписав указ про зміцнення обороноздатності
Президент Володимир Зеленський під час сьогоднішнього виступу у Раді підписав указ про збільшення чисельності армії на 100 тисяч людей.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Як розповів Президент під час виступу на урочистому відкритті сьомої сесії Верховної Ради ІХ скликання, документ спрямований на підвищення рівня соціального забезпечення українських військових, збільшення чисельності та зміцнення ЗСУ.

Зокрема йдеться про:

-поступове збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних заробітних плат;
-збільшення терміну дії контрактів;
-розробку концепції житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх сімей;
-систему кар’єрного зростання офіцерів.

У цьому році Кабмін має внести зміни до держбюджету, щоб підвищити грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ до рівня не менше двократного розміру мінімальної заробітної плати.

Також заплановано підвищити протягом 2023 року грошове забезпечення військовослужбовців, які укладають довготермінові контракти, до рівня не менше трикратного розміру мінімальної зарплати.

Указ передбачає збільшення чисельності ЗСУ на 100 тисяч осіб і створення додаткових 20 бригад ЗСУ. Це мають зробити протягом наступних трьох років.

Модель інтенсивної системи військової підготовки може стати альтернативною формою проходження строкової служби. У разі успішності цієї моделі призов на строкову військову службу можуть припинити уже від 1 січня 2024 року.


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Теги: зміцнення обороноздатності, указ, Володимир Зеленський
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