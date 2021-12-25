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Навіщо у церкві запалювати свічку та як це робити правильно: пояснення луцького священника

Навіщо у церкві запалювати свічку та як це робити правильно: пояснення луцького священника
Коли ми засвічуємо свічку – продовжуємо молитву, стверджує луцький священник Микола Лазука.

У програмі «Духовна абетка» на 12 каналі 26 січня він розповів, звідки традиція – палити свічки у церкві.

«Коли почали робити свічки – невідомо. Але відомо, що Господь наказав Мойсею поставити у храмі світильники – лампади. При богослужінні мусило бути світло. У псалмі 67 Давида читаємо: «Як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть грішники від лиця Божого». Тож бачимо, що у Біблії вже згадується віск», – пояснив Микола Лазука.

«Коли ми засвічуємо свічку, ми продовжуємо саму молитву. Коли купуємо у храмі свічку – це є наша пожертва на храм. Дуже часто Ісуса Христа називають Світлом для світу. І це світло ми запалюємо під час богослужіння», – каже він.

Також священнослужитель роз’яснив, як правильно запалювати у церкві свічку.

«Підходячи до підсвічника, ми осіняємо себе хресним знаменням і кажемо «В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа». Тоді запалюємо свічку. Запалювати треба не від лампадки (якщо це не перша свічка, звісно), а від тієї свічки, що стоїть збоку. Є дуже неправильні вчення в Інтернеті, де кажуть, що ні в якому разі не можна запалювати свічку від тієї, що поряд, а тільки від лампадки. Коли ми запалюємо свічку від лампадки, парафін чи віск капне на лампадку, і вона може почати горіти, і це може навіть призвести до біди», – застеріг Микола Лазука.

Також, за його словами, не можна користуватися у церкві запальничками, тому що вогонь, який виносять з вівтаря, має символічну силу.

«Коли ми себе осінили хресним знаменням, ставлячи свічку, згадуємо, за чиє здоров’я, називаємо імена, озвучуємо в думках прохання, молимося, дякуємо Богові», – наголосив він.

Микола Лазука зазначив, що не обов’язково, прийшовши до церкви, ставити свічку, як це багато хто думає.

«Нічого в церкві нема обов’язкового. Господь створив нас вільними, і людина може зайти в церкву, нічого не купуючи, не жертвуючи. І плати обов’язкової немає. Є рекомендовані ціни на свічки, на обряди. Але якщо людина каже священнику, що не має грошей, не може бути такого, щоб священник відмовив. Те саме стосується і свічки. Можете купувати, можете не купувати», – додав священник.


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Теги: свічки, церква
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