59 укриттів на Волині – не готові до використання. ВІДЕО





Про це в коментарі



За останні 30 років нові укриття на Волині не будували.



Що не так з укриттями області



За даними, які озвучив Юрій Лучук, в містах та селах Волині є 93 бомбосховища, 253 протирадіаційні укриття та 1504 найпростіших укриття.



Одне із найстаріших укриттів – у Ковелі. Його ввели в експлуатацію ще в 1930 році. Зі слів головного спеціаліста управління з питань цивільного захисту, на Волині також є низка об'єктів, які непридатні до використання.



"59 укриттів – не готові. Основні причини: підтоплення ґрунтовими водами, банкрутство балансоутримувачів та руйнування основних конструкцій", – каже Юрій Лучук.



Сміття та відсутність балансоутримувачів



Зі слів головного спеціаліста управління з питань цивільного захисту на Волині є споруди, що наразі не введені в перелік об'єктів, які вважаються укриттями. Одне з таких у Луцьку на проспекті Соборності, 3.



Як розповіла лучанка Ольга Скіпчак, укриття в будинку на проспекті Соборності, 3 – у приватній власності та нині пустує. Жінка додає: торік елементи укриття почали руйнуватись.



Немає доступу і до укриття, що розташоване під спортшколою на вулиці Володимирській. Як розповів директор спортшколи Віктор Калюх, у вхід до укриття місцеві жителі скидають сміття. Його періодично вивозять, але ситуацію це не змінює.



Керівник відділу з питань надзвичайних ситуацій Луцької міської ради Юрій Кирилюк розповів, що укриття на вулиці Володимирській не є в переліку об'єктів цивільного захисту. Щодо об'єкта на Соборності, 3, то зі слів Юрія Кирилюка, він спілкувався з підприємцем, який, при потребі, готовий відкрити приміщення.



Укриття в підвалах багатоповерхівок



За даними обласного управління з питань цивільного захисту, в області є понад 70 тисяч підвалів, де в разі небезпеки можуть ховатися волиняни. Як розповіла голова Асоціації ОСББ "Лучани" Юлія Сабатюк, в обласному центрі створили робочу групу щодо питань безпеки в місті.



"Підвальні приміщення є у новобудовах і будовах 90-х років, єдине, що немає підвальних приміщень у забудовах 60-х років, це центр міста і Старе місто вони не мають таких укриттів", – каже голова асоціації ОСББ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині є 346 захисних споруд цивільного захисту. 59 із них – не готові до використання вразі небезпеки.Про це в коментарі Суспільному розповів головний спеціаліст управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації Юрій Лучук.За останні 30 років нові укриття на Волині не будували.За даними, які озвучив, в містах та селах Волині є 93 бомбосховища, 253 протирадіаційні укриття та 1504 найпростіших укриття.Одне із найстаріших укриттів – у Ковелі. Його ввели в експлуатацію ще в 1930 році. Зі слів головного спеціаліста управління з питань цивільного захисту, на Волині також є низка об'єктів, які непридатні до використання."59 укриттів – не готові. Основні причини: підтоплення ґрунтовими водами, банкрутство балансоутримувачів та руйнування основних конструкцій", – каже Юрій Лучук.Зі слів головного спеціаліста управління з питань цивільного захисту на Волині є споруди, що наразі не введені в перелік об'єктів, які вважаються укриттями. Одне з таких у Луцьку на проспекті Соборності, 3.Як розповіла лучанка, укриття в будинку на проспекті Соборності, 3 – у приватній власності та нині пустує. Жінка додає: торік елементи укриття почали руйнуватись.Немає доступу і до укриття, що розташоване під спортшколою на вулиці Володимирській. Як розповів директор спортшколи, у вхід до укриття місцеві жителі скидають сміття. Його періодично вивозять, але ситуацію це не змінює.Керівник відділу з питань надзвичайних ситуацій Луцької міської радирозповів, що укриття на вулиці Володимирській не є в переліку об'єктів цивільного захисту. Щодо об'єкта на Соборності, 3, то зі слів Юрія Кирилюка, він спілкувався з підприємцем, який, при потребі, готовий відкрити приміщення.За даними обласного управління з питань цивільного захисту, в області є понад 70 тисяч підвалів, де в разі небезпеки можуть ховатися волиняни. Як розповіла голова Асоціації ОСББ "Лучани", в обласному центрі створили робочу групу щодо питань безпеки в місті."Підвальні приміщення є у новобудовах і будовах 90-х років, єдине, що немає підвальних приміщень у забудовах 60-х років, це центр міста і Старе місто вони не мають таких укриттів", – каже голова асоціації ОСББ.

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