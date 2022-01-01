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59 укриттів на Волині – не готові до використання. ВІДЕО

59 укриттів на Волині – не готові до використання. ВІДЕО
На Волині є 346 захисних споруд цивільного захисту. 59 із них – не готові до використання вразі небезпеки.

Про це в коментарі Суспільному розповів головний спеціаліст управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації Юрій Лучук.

За останні 30 років нові укриття на Волині не будували.

Що не так з укриттями області

За даними, які озвучив Юрій Лучук, в містах та селах Волині є 93 бомбосховища, 253 протирадіаційні укриття та 1504 найпростіших укриття.

Одне із найстаріших укриттів – у Ковелі. Його ввели в експлуатацію ще в 1930 році. Зі слів головного спеціаліста управління з питань цивільного захисту, на Волині також є низка об'єктів, які непридатні до використання.

"59 укриттів – не готові. Основні причини: підтоплення ґрунтовими водами, банкрутство балансоутримувачів та руйнування основних конструкцій", – каже Юрій Лучук.

Сміття та відсутність балансоутримувачів

Зі слів головного спеціаліста управління з питань цивільного захисту на Волині є споруди, що наразі не введені в перелік об'єктів, які вважаються укриттями. Одне з таких у Луцьку на проспекті Соборності, 3.
59 укриттів на Волині – не готові до використання. ВІДЕО

Як розповіла лучанка Ольга Скіпчак, укриття в будинку на проспекті Соборності, 3 – у приватній власності та нині пустує. Жінка додає: торік елементи укриття почали руйнуватись.

Немає доступу і до укриття, що розташоване під спортшколою на вулиці Володимирській. Як розповів директор спортшколи Віктор Калюх, у вхід до укриття місцеві жителі скидають сміття. Його періодично вивозять, але ситуацію це не змінює.
59 укриттів на Волині – не готові до використання. ВІДЕО

Керівник відділу з питань надзвичайних ситуацій Луцької міської ради Юрій Кирилюк розповів, що укриття на вулиці Володимирській не є в переліку об'єктів цивільного захисту. Щодо об'єкта на Соборності, 3, то зі слів Юрія Кирилюка, він спілкувався з підприємцем, який, при потребі, готовий відкрити приміщення.

Укриття в підвалах багатоповерхівок

За даними обласного управління з питань цивільного захисту, в області є понад 70 тисяч підвалів, де в разі небезпеки можуть ховатися волиняни. Як розповіла голова Асоціації ОСББ "Лучани" Юлія Сабатюк, в обласному центрі створили робочу групу щодо питань безпеки в місті.

"Підвальні приміщення є у новобудовах і будовах 90-х років, єдине, що немає підвальних приміщень у забудовах 60-х років, це центр міста і Старе місто вони не мають таких укриттів", – каже голова асоціації ОСББ.

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Теги: Волинь, укриття
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