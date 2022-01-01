59 укриттів на Волині – не готові до використання. ВІДЕО
Сьогодні, 14:44
На Волині є 346 захисних споруд цивільного захисту. 59 із них – не готові до використання вразі небезпеки.
Про це в коментарі Суспільному розповів головний спеціаліст управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації Юрій Лучук.
За останні 30 років нові укриття на Волині не будували.
Що не так з укриттями області
За даними, які озвучив Юрій Лучук, в містах та селах Волині є 93 бомбосховища, 253 протирадіаційні укриття та 1504 найпростіших укриття.
Одне із найстаріших укриттів – у Ковелі. Його ввели в експлуатацію ще в 1930 році. Зі слів головного спеціаліста управління з питань цивільного захисту, на Волині також є низка об'єктів, які непридатні до використання.
"59 укриттів – не готові. Основні причини: підтоплення ґрунтовими водами, банкрутство балансоутримувачів та руйнування основних конструкцій", – каже Юрій Лучук.
Сміття та відсутність балансоутримувачів
Зі слів головного спеціаліста управління з питань цивільного захисту на Волині є споруди, що наразі не введені в перелік об'єктів, які вважаються укриттями. Одне з таких у Луцьку на проспекті Соборності, 3.
Як розповіла лучанка Ольга Скіпчак, укриття в будинку на проспекті Соборності, 3 – у приватній власності та нині пустує. Жінка додає: торік елементи укриття почали руйнуватись.
Немає доступу і до укриття, що розташоване під спортшколою на вулиці Володимирській. Як розповів директор спортшколи Віктор Калюх, у вхід до укриття місцеві жителі скидають сміття. Його періодично вивозять, але ситуацію це не змінює.
Керівник відділу з питань надзвичайних ситуацій Луцької міської ради Юрій Кирилюк розповів, що укриття на вулиці Володимирській не є в переліку об'єктів цивільного захисту. Щодо об'єкта на Соборності, 3, то зі слів Юрія Кирилюка, він спілкувався з підприємцем, який, при потребі, готовий відкрити приміщення.
Укриття в підвалах багатоповерхівок
За даними обласного управління з питань цивільного захисту, в області є понад 70 тисяч підвалів, де в разі небезпеки можуть ховатися волиняни. Як розповіла голова Асоціації ОСББ "Лучани" Юлія Сабатюк, в обласному центрі створили робочу групу щодо питань безпеки в місті.
"Підвальні приміщення є у новобудовах і будовах 90-х років, єдине, що немає підвальних приміщень у забудовах 60-х років, це центр міста і Старе місто вони не мають таких укриттів", – каже голова асоціації ОСББ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це в коментарі Суспільному розповів головний спеціаліст управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації Юрій Лучук.
За останні 30 років нові укриття на Волині не будували.
Що не так з укриттями області
За даними, які озвучив Юрій Лучук, в містах та селах Волині є 93 бомбосховища, 253 протирадіаційні укриття та 1504 найпростіших укриття.
Одне із найстаріших укриттів – у Ковелі. Його ввели в експлуатацію ще в 1930 році. Зі слів головного спеціаліста управління з питань цивільного захисту, на Волині також є низка об'єктів, які непридатні до використання.
"59 укриттів – не готові. Основні причини: підтоплення ґрунтовими водами, банкрутство балансоутримувачів та руйнування основних конструкцій", – каже Юрій Лучук.
Сміття та відсутність балансоутримувачів
Зі слів головного спеціаліста управління з питань цивільного захисту на Волині є споруди, що наразі не введені в перелік об'єктів, які вважаються укриттями. Одне з таких у Луцьку на проспекті Соборності, 3.
Як розповіла лучанка Ольга Скіпчак, укриття в будинку на проспекті Соборності, 3 – у приватній власності та нині пустує. Жінка додає: торік елементи укриття почали руйнуватись.
Немає доступу і до укриття, що розташоване під спортшколою на вулиці Володимирській. Як розповів директор спортшколи Віктор Калюх, у вхід до укриття місцеві жителі скидають сміття. Його періодично вивозять, але ситуацію це не змінює.
Керівник відділу з питань надзвичайних ситуацій Луцької міської ради Юрій Кирилюк розповів, що укриття на вулиці Володимирській не є в переліку об'єктів цивільного захисту. Щодо об'єкта на Соборності, 3, то зі слів Юрія Кирилюка, він спілкувався з підприємцем, який, при потребі, готовий відкрити приміщення.
Укриття в підвалах багатоповерхівок
За даними обласного управління з питань цивільного захисту, в області є понад 70 тисяч підвалів, де в разі небезпеки можуть ховатися волиняни. Як розповіла голова Асоціації ОСББ "Лучани" Юлія Сабатюк, в обласному центрі створили робочу групу щодо питань безпеки в місті.
"Підвальні приміщення є у новобудовах і будовах 90-х років, єдине, що немає підвальних приміщень у забудовах 60-х років, це центр міста і Старе місто вони не мають таких укриттів", – каже голова асоціації ОСББ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
59 укриттів на Волині – не готові до використання. ВІДЕО
Сьогодні, 14:44
Навіщо у церкві запалювати свічку та як це робити правильно: пояснення луцького священника
Сьогодні, 14:36
Президент підписав указ про зміцнення обороноздатності
Сьогодні, 14:14
Перша країна в ЄС скасувала усі коронавірусні обмеження
Сьогодні, 13:59
Як у луцькій «Ласці» доглядають особливих тварин. ВІДЕО
Сьогодні, 13:39
Медіа