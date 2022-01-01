Де у Луцьку не буде світла завтра, 2 лютого
Сьогодні, 19:00
У зв'язку з здійсненням технічних робіт у середу, 2 лютого, декілька вулиць Луцька залишаться без світла.
Про це інформує пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 10:00 до 16:00 - вул. Степова, вул. Садова, вул. Рєпіна;
з 13:30 до 17:00 - просп. Відродження, 20, 22а.
Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності.
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Про це інформує пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 10:00 до 16:00 - вул. Степова, вул. Садова, вул. Рєпіна;
з 13:30 до 17:00 - просп. Відродження, 20, 22а.
Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності.
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