Де у Луцьку не буде світла завтра, 2 лютого





Про це інформує пресслужба Луцькради.



Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:



з 10:00 до 16:00 - вул. Степова, вул. Садова, вул. Рєпіна;



з 13:30 до 17:00 - просп. Відродження, 20, 22а.



Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з здійсненням технічних робіт у середу, 2 лютого, декілька вулиць Луцька залишаться без світла.Про це інформує пресслужба Луцькради.Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:з 10:00 до 16:00 - вул. Степова, вул. Садова, вул. Рєпіна;з 13:30 до 17:00 - просп. Відродження, 20, 22а.Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію