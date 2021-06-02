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Стало відомо, коли прощатимуться з Миколою Голованем

Стало відомо, коли прощатимуться з Миколою Голованем
2 лютого о 12.00 в Нижньому храмі Свято-Троїцького Собору у Луцьку відбудеться прощання з відомим луцьким скульптором Миколою Голованем.

Про це у фейсбуці повідомив Микола Більшевич.

«Завтра, 02.02.22 о 12.00 в Нижньому храмі Свято-Троїцького Собору відбудеться прощання з Почесним громадянином Луцька, скульптором і творцем історії міста Миколою Голованем», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що відомий на всю Україну скульптор Микола Головань помер у ніч на 1 лютого.
Стало відомо, коли прощатимуться з Миколою Голованем

У пам’ять про скульптора Миколу Голованя у Луцьку облаштують сквер.

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Теги: Луцьк, Головань, прощання
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