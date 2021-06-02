Стало відомо, коли прощатимуться з Миколою Голованем
Сьогодні, 15:13
2 лютого о 12.00 в Нижньому храмі Свято-Троїцького Собору у Луцьку відбудеться прощання з відомим луцьким скульптором Миколою Голованем.
Про це у фейсбуці повідомив Микола Більшевич.
«Завтра, 02.02.22 о 12.00 в Нижньому храмі Свято-Троїцького Собору відбудеться прощання з Почесним громадянином Луцька, скульптором і творцем історії міста Миколою Голованем», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що відомий на всю Україну скульптор Микола Головань помер у ніч на 1 лютого.
У пам’ять про скульптора Миколу Голованя у Луцьку облаштують сквер.
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Про це у фейсбуці повідомив Микола Більшевич.
«Завтра, 02.02.22 о 12.00 в Нижньому храмі Свято-Троїцького Собору відбудеться прощання з Почесним громадянином Луцька, скульптором і творцем історії міста Миколою Голованем», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що відомий на всю Україну скульптор Микола Головань помер у ніч на 1 лютого.
У пам’ять про скульптора Миколу Голованя у Луцьку облаштують сквер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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