Лучанин відбувся умовним покаранням за відібрану у патрульного зброю





Інцидент стався у листопаді 2021 року, патрульні приїхали на виклик через повідомлення жінки, якій зловмисник погрожував розправою, пише



Чоловік напав і на поліцейських, втім, після того, як він забрав у одного з них табельну зброю, його одразу затримали.



Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 27 січня, інцидент стався 3 листопада 2021 року на проспекті Відродження. Близько 16:30 патрульні виїхали на виклик через повідомлення жінки, якій чоловік погрожував фізичною розправою. Зловмисник почав конфліктувати і з патрульними. Він наніс один удар ліктем в обличчя патрульному, а опісля кулаками в голову вдарив його напарника. Тоді чоловік розстебнув кобуру одного з патрульних і забрав табельний пістолет «Форт-17», втім, після цього його одразу ж вдалось затримати.



Обвинувачений в суді підтвердив обставини події та визнав провину. Просив суворо його не карати. Потерпілий поліцейський в письмовій заяві заявив про відсутність будь-яких претензій до нападника.



Суддя Ярослав Артиш визнав чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч.1 ст. 262 ККУ (викрадення вогнепальної зброї). Йому призначили два роки умовно. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів у апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міськрайонний суд призначив два роки умовно 26-річному мешканцю Луцька, який вдарив патрульного і забрав у його напарника пістолет.Інцидент стався у листопаді 2021 року, патрульні приїхали на виклик через повідомлення жінки, якій зловмисник погрожував розправою, пише zaxid.net Чоловік напав і на поліцейських, втім, після того, як він забрав у одного з них табельну зброю, його одразу затримали.Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 27 січня, інцидент стався 3 листопада 2021 року на проспекті Відродження. Близько 16:30 патрульні виїхали на виклик через повідомлення жінки, якій чоловік погрожував фізичною розправою. Зловмисник почав конфліктувати і з патрульними. Він наніс один удар ліктем в обличчя патрульному, а опісля кулаками в голову вдарив його напарника. Тоді чоловік розстебнув кобуру одного з патрульних і забрав табельний пістолет «Форт-17», втім, після цього його одразу ж вдалось затримати.Обвинувачений в суді підтвердив обставини події та визнав провину. Просив суворо його не карати. Потерпілий поліцейський в письмовій заяві заявив про відсутність будь-яких претензій до нападника.Суддявизнав чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч.1 ст. 262 ККУ (викрадення вогнепальної зброї). Йому призначили два роки умовно. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів у апеляційному суді.

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