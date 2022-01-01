Одногрупники шукають волинянку Наталію Гриценко, з якою навчались на Сумщині

Гриценко Наталією Константинівною 1953 року народження намагаються зв'язатися випускники групи технологів Роменського індустріального технікуму Сумської області 1968-1972 років.



Про це у листі виданню Лідія Пеккер з міста Ромни.



Відомо, що після закінчення технікуму, як молодший спеціаліст, Наталія отримала направлення на один із керамічних (будівельних) заводів, які працювали на той час в обласному центрі Волині. Вона мала б проживати в Луцьку з серпня 1972 року.



Під час навчання в технікумі вона разом з мамою жила в місті Ромни Сумської області на вулиці Чапаєва, 25. На початку 2000 років маму – Євгенію Грищенко – вона забрала до себе в Луцьк. Відомо, що вона уже померла. Більше нічого про Наталію одногрупники не знають.



«Сподіваємося, що вона і тепер проживає у вашому місті. Тільки ось прізвище, якщо вона вийшла заміж, може бути інше. Якби вона була на Сумщині, то б шукали її через РАЦ, паспортний стіл, ЖЕК, пенсійний фонд, заводи. Питань багато, відповіді немає. Надіємося на вашу підримку і допомогу», – йдеться в листі.



Для зворотнього зв’язку пані Лідія залишила номер телефону.



Можливо, хтось з краян упізнає Наталію, яку дуже хочуть чути і бачити її одногрупники, і домопоже налагодити старим друзям контакт. Якщо такі знайдуться, просять дзвонити на номер: 097-617-47-50.



Зустріч планують в останню неділю червня 2022 року. Розшукали уже всіх інших 30 одногрупників, які мешкають в різних країнах колишнього СРСР. Зосталося знайти лише волинянку – Наталію Гриценко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із1953 року народження намагаються зв'язатися випускники групи технологів Роменського індустріального технікуму Сумської області 1968-1972 років.Про це у листі виданню "Волинь" написалаз міста Ромни.Відомо, що після закінчення технікуму, як молодший спеціаліст, Наталія отримала направлення на один із керамічних (будівельних) заводів, які працювали на той час в обласному центрі Волині. Вона мала б проживати в Луцьку з серпня 1972 року.Під час навчання в технікумі вона разом з мамою жила в місті Ромни Сумської області на вулиці Чапаєва, 25. На початку 2000 років маму –– вона забрала до себе в Луцьк. Відомо, що вона уже померла. Більше нічого про Наталію одногрупники не знають.«Сподіваємося, що вона і тепер проживає у вашому місті. Тільки ось прізвище, якщо вона вийшла заміж, може бути інше. Якби вона була на Сумщині, то б шукали її через РАЦ, паспортний стіл, ЖЕК, пенсійний фонд, заводи. Питань багато, відповіді немає. Надіємося на вашу підримку і допомогу», – йдеться в листі.Для зворотнього зв’язку пані Лідія залишила номер телефону.Можливо, хтось з краян упізнає Наталію, яку дуже хочуть чути і бачити її одногрупники, і домопоже налагодити старим друзям контакт. Якщо такі знайдуться, просять дзвонити на номер: 097-617-47-50.Зустріч планують в останню неділю червня 2022 року. Розшукали уже всіх інших 30 одногрупників, які мешкають в різних країнах колишнього СРСР. Зосталося знайти лише волинянку – Наталію Гриценко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію