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Одногрупники шукають волинянку Наталію Гриценко, з якою навчались на Сумщині

Одногрупники шукають волинянку Наталію Гриценко, з якою навчались на Сумщині
Із Гриценко Наталією Константинівною 1953 року народження намагаються зв'язатися випускники групи технологів Роменського індустріального технікуму Сумської області 1968-1972 років.

Про це у листі виданню "Волинь" написала Лідія Пеккер з міста Ромни.

Відомо, що після закінчення технікуму, як молодший спеціаліст, Наталія отримала направлення на один із керамічних (будівельних) заводів, які працювали на той час в обласному центрі Волині. Вона мала б проживати в Луцьку з серпня 1972 року.

Під час навчання в технікумі вона разом з мамою жила в місті Ромни Сумської області на вулиці Чапаєва, 25. На початку 2000 років маму – Євгенію Грищенко – вона забрала до себе в Луцьк. Відомо, що вона уже померла. Більше нічого про Наталію одногрупники не знають.

«Сподіваємося, що вона і тепер проживає у вашому місті. Тільки ось прізвище, якщо вона вийшла заміж, може бути інше. Якби вона була на Сумщині, то б шукали її через РАЦ, паспортний стіл, ЖЕК, пенсійний фонд, заводи. Питань багато, відповіді немає. Надіємося на вашу підримку і допомогу», – йдеться в листі.

Для зворотнього зв’язку пані Лідія залишила номер телефону.

Можливо, хтось з краян упізнає Наталію, яку дуже хочуть чути і бачити її одногрупники, і домопоже налагодити старим друзям контакт. Якщо такі знайдуться, просять дзвонити на номер: 097-617-47-50.

Зустріч планують в останню неділю червня 2022 року. Розшукали уже всіх інших 30 одногрупників, які мешкають в різних країнах колишнього СРСР. Зосталося знайти лише волинянку – Наталію Гриценко.

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Теги: Випускники, одногрупники, волинянка
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