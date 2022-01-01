Стоматологічні процедури у період вагітності: лікувати зуби чи ні*





Необхідність стоматологічних послуг під час вагітності

Планова санація ротової порожнини допомагає зберегти здоров'я матері й покращити умови для розвитку плоду. Що ж трапляється, коли вони не такі сприятливі?



Варто пам’ятати, що загострення хронічних захворювань у цей час супроводжується нестерпним болем, що викликає стрес та негативно впливає на розвиток дитини.



Хронічні інфекції порожнини рота призводять не лише до серйозних захворювань (як карієс, наприклад), а й до інфікування усього організму. Зволікання чи повне нехтування проблемою найбільш небезпечне, мабуть, для вагітних жінок: через плацентарний бар'єр можуть проникати хвороботворні бактерії та шкодити дитині.



Як наслідок, виникають ускладнення під час вагітності, погіршується стан жінки, виникає низка проблем після пологів як у новонародженого, так і у його матері.



Щоб цього запобігти, стоматологія “



Коли можна звернутись за кваліфікованою допомогою?

Спостерігати за станом зубів дуже важливо під час виношування дитини та її годування. До того ж, багато жінок мають характерні зміни у порожнині рота в цей період. Пацієнткам варто звертатися до стоматологів, як тільки вони помітили неприємні зміни з яснами чи зубами.



Найбільш сприятливим періодом для лікування є другий триместр, однак чекати не можна, якщо проблема дає про себе знати тут і зараз.



Які види стоматологічних втручань заборонені на будь-якому триместрі вагітності:



1. Видалення зубів мудрості.

2. Відбілювання зубів.

3. Зміцнення емалі.

4. Видалення зубного каменю.

5. Рентген (якщо лікування без знімків неможливе, то живіт захищають від випромінювання, пропонують альтернативний варіант — радіовізіограф).

6. Протезування на імплантах.

7. Інші косметичні та хірургічні процедури.



Вагітним можна пломбувати зуби. Щоправда, ця процедура відбувається під анестезією. Клініки не використовують методів загального наркозу, натомість пропонують безпечні засоби місцевого впливу.



Вони ж застосовуються для хірургічного втручання в особливих випадках. Це стосується видалення звичайних зубів жінці, що носить дитину під серцем. В цьому разі лікарі мають робити все, аби їх вилікувати, й тільки в деяких випадках робити цю процедуру з використанням спеціальних анестетичних засобів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вагітні жінки нерідко уникають санації ротової порожнини, тобто низки маніпуляцій та заходів задля запобігання розвитку захворювань та їхнього виникнення.Планова санація ротової порожнини допомагає зберегти здоров'я матері й покращити умови для розвитку плоду. Що ж трапляється, коли вони не такі сприятливі?Варто пам’ятати, що загострення хронічних захворювань у цей час супроводжується нестерпним болем, що викликає стрес та негативно впливає на розвиток дитини.Хронічні інфекції порожнини рота призводять не лише до серйозних захворювань (як карієс, наприклад), а й до інфікування усього організму. Зволікання чи повне нехтування проблемою найбільш небезпечне, мабуть, для вагітних жінок: через плацентарний бар'єр можуть проникати хвороботворні бактерії та шкодити дитині.Як наслідок, виникають ускладнення під час вагітності, погіршується стан жінки, виникає низка проблем після пологів як у новонародженого, так і у його матері.Щоб цього запобігти, стоматологія “ Доктор Ватанов ” радить вагітним звертатися до фахівців своєї клініки чи іншої, що розташована поряд та може надати допомогу швидко та безпечно для пацієнтки та її плоду.Спостерігати за станом зубів дуже важливо під час виношування дитини та її годування. До того ж, багато жінок мають характерні зміни у порожнині рота в цей період. Пацієнткам варто звертатися до стоматологів, як тільки вони помітили неприємні зміни з яснами чи зубами.Найбільш сприятливим періодом для лікування є другий триместр, однак чекати не можна, якщо проблема дає про себе знати тут і зараз.Які види стоматологічних втручань заборонені на будь-якому триместрі вагітності:1. Видалення зубів мудрості.2. Відбілювання зубів.3. Зміцнення емалі.4. Видалення зубного каменю.5. Рентген (якщо лікування без знімків неможливе, то живіт захищають від випромінювання, пропонують альтернативний варіант — радіовізіограф).6. Протезування на імплантах.7. Інші косметичні та хірургічні процедури.Вагітним можна пломбувати зуби. Щоправда, ця процедура відбувається під анестезією. Клініки не використовують методів загального наркозу, натомість пропонують безпечні засоби місцевого впливу.Вони ж застосовуються для хірургічного втручання в особливих випадках. Це стосується видалення звичайних зубів жінці, що носить дитину під серцем. В цьому разі лікарі мають робити все, аби їх вилікувати, й тільки в деяких випадках робити цю процедуру з використанням спеціальних анестетичних засобів.

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