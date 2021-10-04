У селищі на Волині відкрили новозбудовану амбулаторію сімейної медицини
Сьогодні, 16:37
Сьогодні, 1 лютого, в селищі Люблинець відкрили новозбудовану амбулаторію загальної практики сімейної медицини.
Про це повідомляє Ковельська районна рада.
Просторий і гарний медичний заклад, що відповідає сучасним стандартам, з усім необхідним обладнанням для надання первинної медичної допомоги, збудований у рамках Програми Президента України «Велике будівництво». У приміщенні розміщені кабінети лікарів, процедурна, кабінет щеплень, реєстратура. Загальна кошторисна вартість об’єкта понад 5 млн грн. Реалізація проєкту здійснювалась за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток охорони здоров'я в сільській місцевості на умовах співфінансування з місцевого бюджету.
Основним завданням новозбудованої амбулаторії є своєчасне надання невідкладної, кваліфікованої допомоги жителям об’єднаної громади, покращення якості медичних послуг та умов праці медичного персоналу.
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Про це повідомляє Ковельська районна рада.
Просторий і гарний медичний заклад, що відповідає сучасним стандартам, з усім необхідним обладнанням для надання первинної медичної допомоги, збудований у рамках Програми Президента України «Велике будівництво». У приміщенні розміщені кабінети лікарів, процедурна, кабінет щеплень, реєстратура. Загальна кошторисна вартість об’єкта понад 5 млн грн. Реалізація проєкту здійснювалась за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток охорони здоров'я в сільській місцевості на умовах співфінансування з місцевого бюджету.
Основним завданням новозбудованої амбулаторії є своєчасне надання невідкладної, кваліфікованої допомоги жителям об’єднаної громади, покращення якості медичних послуг та умов праці медичного персоналу.
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