Як і навіщо лучанам сортувати сміття в будинку і квартирі? ВІДЕО





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Сортувати сміття у приватному будинку – вигідно



Сім’я Находів живе у будинку і сортує сміття вже з десяток років. Це робити, каже господиня хати Ольга, нескладно. Головне – звикнути. Неробочі батарейки Находи відносять у магазини, де їх приймають. Папір завозять у школу – там збирають макулатуру майже щомісяця. Скло віддають підприємцям, які займаються виготовленням алкоголю. Метал здають на металобрухт (за кілограм можна отримати від 6 гривень). А органічні відходи – у компостну яму.



«Лушпиння картоплі, яблук, бананів – усе скидаємо сюди. За зиму-весну це все перегниває, а потім удобрюємо ним грядку, дерева підживлюємо. Це природне добриво», – каже Михайло Наход.



До речі, неприємного запаху біля компостної ями немає.



Як сортувати сміття у квартирі?



Не так складно сортувати сміття і в квартирі, запевняє лучанка Віталіна. У її шафі – наповнений різним начинням компостер. Сюди скидає всі органічні відходи. До слова, коштувала така річ менше як тисячу гривень.



«Сюди я викидаю всі очистки, органіку. Запаху немає, бо немає процесу гниття. Тут відбувається ферментація», – розповідає Віталіна.



Засипана спеціальною сумішшю органіка мусить простояти зо два тижні.



«І потім можна біля грядок чи дерев розкласти і трошки присипати землею», – розповідає лучанка.



На балконі у неї – чотири контейнери. Усі вони обійшлись Віталіні у 500 гривень. Згодом папір Віталіна віддає на макулатуру, пластик – у спеціалізовані контейнери, метал та скло – у пункти прийому. Тож у загальний сміттєвий контейнер надворі, каже лучанка, виносити нічого.



Щодо грошей, каже Віталіна, то на переробці не заробляє. Сортує відходи, бо шкода викидати те, що можна переробити.



Деякі лучани думють, що сортувати сміття – без толку, мовляв все одно комунальники скидають усі відходи в один сміттєвоз. Але у «Луцькспецкомунтрансі» кажуть, що майже усе сміття, викинуте лучанами, проходить через сміттєсортувальну лінію. За день тут відсортовують 40-45 тонн сміття. Тут воно розбирається на різні фракції, які в подальшому можна віддати на переробку.



На переробку йдуть пляшки, скло, метал та папір. Усе це купують підприємці, з якими підприємство має офіційні домовленості. Нікуди здати, каже заступник директора «Луцькспецкомунтрансу» Сергій Андрієвський, бляшанки від консервів, бо у пункті прийому це вважають металевим сміттям.



А ось органічні відходи, запевняє, йдуть на полігон у Брище. Щоправда, він уже перезаповнений. І така ситуація – не лише полігоні у Брищі, кажуть в облраді. На Волині таких аж чотири. Ще три – заповнені на понад 50%. Аби зменшити кількість сміття в області, до кінця 2030 року тут хочуть побудувати полігони твердих побутових відходів та сміттєсортувальні комплекси.



Щодо сміттєспалювального заводу, то йому, пояснюють столичні фахівці, на Волині не місце. Бо при спалюванні сміття утворюється надто багато токсичних викидів. Не бачити волинянам, швидше всього, і сміттєпереробного підприємства. Адже для будівництва такого потрібно щонайменше 10 мільйонів євро та 5 гектарів землі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Полігон у Брищі переповнений. І він не єдиний такий. Екологи кажуть: якщо ми не почнемо сортувати відходи і здавати їх на переробку, то маємо усі шанси потонути у смітті.Журналісти 12 каналу поспілкувалися з волинянами, які мають досвід сортування сміття у квартирах та приватному секторі.Сім’я Находів живе у будинку і сортує сміття вже з десяток років. Це робити, каже господиня хати, нескладно. Головне – звикнути. Неробочі батарейки Находи відносять у магазини, де їх приймають. Папір завозять у школу – там збирають макулатуру майже щомісяця. Скло віддають підприємцям, які займаються виготовленням алкоголю. Метал здають на металобрухт (за кілограм можна отримати від 6 гривень). А органічні відходи – у компостну яму.«Лушпиння картоплі, яблук, бананів – усе скидаємо сюди. За зиму-весну це все перегниває, а потім удобрюємо ним грядку, дерева підживлюємо. Це природне добриво», – кажеДо речі, неприємного запаху біля компостної ями немає.Не так складно сортувати сміття і в квартирі, запевняє лучанка Віталіна. У її шафі – наповнений різним начинням компостер. Сюди скидає всі органічні відходи. До слова, коштувала така річ менше як тисячу гривень.«Сюди я викидаю всі очистки, органіку. Запаху немає, бо немає процесу гниття. Тут відбувається ферментація», – розповідаєЗасипана спеціальною сумішшю органіка мусить простояти зо два тижні.«І потім можна біля грядок чи дерев розкласти і трошки присипати землею», – розповідає лучанка.На балконі у неї – чотири контейнери. Усі вони обійшлись Віталіні у 500 гривень. Згодом папір Віталіна віддає на макулатуру, пластик – у спеціалізовані контейнери, метал та скло – у пункти прийому. Тож у загальний сміттєвий контейнер надворі, каже лучанка, виносити нічого.Щодо грошей, каже Віталіна, то на переробці не заробляє. Сортує відходи, бо шкода викидати те, що можна переробити.Деякі лучани думють, що сортувати сміття – без толку, мовляв все одно комунальники скидають усі відходи в один сміттєвоз. Але у «Луцькспецкомунтрансі» кажуть, що майже усе сміття, викинуте лучанами, проходить через сміттєсортувальну лінію. За день тут відсортовують 40-45 тонн сміття. Тут воно розбирається на різні фракції, які в подальшому можна віддати на переробку.На переробку йдуть пляшки, скло, метал та папір. Усе це купують підприємці, з якими підприємство має офіційні домовленості. Нікуди здати, каже заступник директора «Луцькспецкомунтрансу» Сергій Андрієвський, бляшанки від консервів, бо у пункті прийому це вважають металевим сміттям.А ось органічні відходи, запевняє, йдуть на полігон у Брище. Щоправда, він уже перезаповнений. І така ситуація – не лише полігоні у Брищі, кажуть в облраді. На Волині таких аж чотири. Ще три – заповнені на понад 50%. Аби зменшити кількість сміття в області, до кінця 2030 року тут хочуть побудувати полігони твердих побутових відходів та сміттєсортувальні комплекси.Щодо сміттєспалювального заводу, то йому, пояснюють столичні фахівці, на Волині не місце. Бо при спалюванні сміття утворюється надто багато токсичних викидів. Не бачити волинянам, швидше всього, і сміттєпереробного підприємства. Адже для будівництва такого потрібно щонайменше 10 мільйонів євро та 5 гектарів землі.

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