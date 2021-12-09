Умовно засудили волинянина, який купив в інтернеті психотропну речовину





Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду, пише



Нагадаємо,



У справі вказано, що 19-го травня 2021 року обвинувачений через мережу придбав у невстановленої особи психотропну речовину – амфетаміну.



21-го травня хлопець у відділенні пошти забрав пакунок, де одразу був затриманий правоохоронцями.



Згідно з дослідженнями, маса амфетаміну склала 11,6108 грамів, що є великим розміром.



Обвинувачений повністю визнав свою вину та сказав, що він придбав наркотичний засіб для власного вживання, у вчиненому розкаюється.



Його дії, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні психотропних речовин без мети збуту, предметом яких були психотропні речовини у великих розмірах, суд кваліфікував за ч. 2 ст. 309 КК України.



Розглянувши матеріали справи, суд визнав його винним та призначив покарання у виді позбавлення волі на один рік. Однак звільнив від відбування покарання, якщо протягом року він не вчинить нового злочину і буде виконувати покладені на нього обов’язки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд призначив рік умовно мешканцю селища Благодатне Володимир-Волинського району, який придбав в інтернеті амфетамін.Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду, пише БУГ Нагадаємо, у Благодатному поліція затримала 18-річного хлопця з психотропом У справі вказано, що 19-го травня 2021 року обвинувачений через мережу придбав у невстановленої особи психотропну речовину – амфетаміну.21-го травня хлопець у відділенні пошти забрав пакунок, де одразу був затриманий правоохоронцями.Згідно з дослідженнями, маса амфетаміну склала 11,6108 грамів, що є великим розміром.Обвинувачений повністю визнав свою вину та сказав, що він придбав наркотичний засіб для власного вживання, у вчиненому розкаюється.Його дії, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні психотропних речовин без мети збуту, предметом яких були психотропні речовини у великих розмірах, суд кваліфікував за ч. 2 ст. 309 КК України.Розглянувши матеріали справи, суд визнав його винним та призначив покарання у виді позбавлення волі на один рік. Однак звільнив від відбування покарання, якщо протягом року він не вчинить нового злочину і буде виконувати покладені на нього обов’язки.

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