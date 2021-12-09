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Умовно засудили волинянина, який купив в інтернеті психотропну речовину

Умовно засудили волинянина, який купив в інтернеті психотропну речовину
Суд призначив рік умовно мешканцю селища Благодатне Володимир-Волинського району, який придбав в інтернеті амфетамін.

Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду, пише БУГ.

Нагадаємо, у Благодатному поліція затримала 18-річного хлопця з психотропом.

У справі вказано, що 19-го травня 2021 року обвинувачений через мережу придбав у невстановленої особи психотропну речовину – амфетаміну.

21-го травня хлопець у відділенні пошти забрав пакунок, де одразу був затриманий правоохоронцями.

Згідно з дослідженнями, маса амфетаміну склала 11,6108 грамів, що є великим розміром.

Обвинувачений повністю визнав свою вину та сказав, що він придбав наркотичний засіб для власного вживання, у вчиненому розкаюється.

Його дії, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні психотропних речовин без мети збуту, предметом яких були психотропні речовини у великих розмірах, суд кваліфікував за ч. 2 ст. 309 КК України.

Розглянувши матеріали справи, суд визнав його винним та призначив покарання у виді позбавлення волі на один рік. Однак звільнив від відбування покарання, якщо протягом року він не вчинить нового злочину і буде виконувати покладені на нього обов’язки.


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Теги: Благодатне, наркотики, суд
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