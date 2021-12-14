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У Луцьку на Набережній зіткнулися автівка поліції та «Опель». ФОТО

У Луцьку на Набережній зіткнулися автівка поліції та «Опель». ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода за участю службового авто поліції та легковика «Опель» сталася на Набережній в Луцьку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Як зазначається, аварія сталася близько 16.30 за кільцем, що на вулиці Шевченка, у напрямку вулиці Ківерцівської. Внаслідок зіткнення автівки отримали механічні пошкодження.

У пресслужбі патрульної поліції Волині факт ДТП за участю службового автомобіля ГУНП «Рено» та легковика «Опель» підтвердили.
У Луцьку на Набережній зіткнулися автівка поліції та «Опель». ФОТО

Наразі патрульні працюють на місці автопригоди та з'ясовують усі обставини. Відомо, що внаслідок автопригоди ніхто не травмувався.
У Луцьку на Набережній зіткнулися автівка поліції та «Опель». ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП, авто, поліція
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