У Луцьку на Набережній зіткнулися автівка поліції та «Опель». ФОТО





Про це



Як зазначається, аварія сталася близько 16.30 за кільцем, що на вулиці Шевченка, у напрямку вулиці Ківерцівської. Внаслідок зіткнення автівки отримали механічні пошкодження.



У пресслужбі патрульної поліції Волині факт ДТП за участю службового автомобіля ГУНП «Рено» та легковика «Опель» підтвердили.



Наразі патрульні працюють на місці автопригоди та з'ясовують усі обставини. Відомо, що внаслідок автопригоди ніхто не травмувався.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода за участю службового авто поліції та легковика «Опель» сталася на Набережній в Луцьку.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Як зазначається, аварія сталася близько 16.30 за кільцем, що на вулиці Шевченка, у напрямку вулиці Ківерцівської. Внаслідок зіткнення автівки отримали механічні пошкодження.У пресслужбі патрульної поліції Волині факт ДТП за участю службового автомобіля ГУНП «Рено» та легковика «Опель» підтвердили.Наразі патрульні працюють на місці автопригоди та з'ясовують усі обставини. Відомо, що внаслідок автопригоди ніхто не травмувався.

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