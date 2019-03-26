На Волині оновлять шкільні харчоблоки за 37 мільйонів гривень





Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.



Посібники розроблені у межах реформи шкільного харчування.



Завантажити та ознайомитися з інформаційним посібником можна за посиланням:



Слід зазначити, що для отримання фінансування громади мають підготувати якісні проєкти, які будуть відповідати вимогам нового технологічного циклу приготування їжі. Зокрема, йдеться про розробку проєктної документації з забезпечення нового підходу приготування їжі, норм інклюзивності та безбарʼєрності.



«У більшості шкіл України ми маємо занедбані харчоблоки із застарілим обладнанням. За таких умов практично неможливо готувати їжу високої якості. Саме тому і зʼявилась ідея розробити посібник, у якому детально описано структуру харчоблоку, а також як має відбуватися технологічний процес, головні вимоги до приміщень та дизайну внутрішніх приміщень, обідньої зали та кухні. Громади мають дотримуватися цих рекомендацій при реконструкції або ремонті харчоблоків. Оновлення харчоблоків є однією з важливих частин реформи шкільного харчування», – зазначив заступник Міністра розвитку громад та територій Іван Лукерія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві розвитку громад та територій розробили інформаційний посібник з будівництва харчових блоків у середніх загальноосвітніх школах. Рекомендації стосуються як звичайних шкільних харчоблоків, так і харчоблоків так званих «опорних кухонь», які зможуть забезпечувати доставку їжі в інші заклади загальної середньої освіти.Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.Посібники розроблені у межах реформи шкільного харчування.Завантажити та ознайомитися з інформаційним посібником можна за посиланням: https://bit.ly/3L2toBB Слід зазначити, що для отримання фінансування громади мають підготувати якісні проєкти, які будуть відповідати вимогам нового технологічного циклу приготування їжі. Зокрема, йдеться про розробку проєктної документації з забезпечення нового підходу приготування їжі, норм інклюзивності та безбарʼєрності.«У більшості шкіл України ми маємо занедбані харчоблоки із застарілим обладнанням. За таких умов практично неможливо готувати їжу високої якості. Саме тому і зʼявилась ідея розробити посібник, у якому детально описано структуру харчоблоку, а також як має відбуватися технологічний процес, головні вимоги до приміщень та дизайну внутрішніх приміщень, обідньої зали та кухні. Громади мають дотримуватися цих рекомендацій при реконструкції або ремонті харчоблоків. Оновлення харчоблоків є однією з важливих частин реформи шкільного харчування», – зазначив заступник Міністра розвитку громад та територій

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