У «Дії» в день запуску COVID-сертифікатів про бустерне щеплення стався збій





Про це заявили в Міністерстві цифрової трансформації у коментарі



"Командою "Дії" та МОЗ зафіксовано це. Від моменту запуску "ковід-сертифікатів" влітку 2021 року команда "Дії" спільно з Міністерством охорони здоровʼя постійно працювала над тим, щоб підвищити відсоток генерації "ковід-сертифікатів" та знайти вирішення, як технічними засобами категоризувати та виправити найтиповіші помилки, допущені лікарями під час введення даних в ЕСОЗ", - сказали в Мінцифри.



"Цього разу ми теж знайшли системне рішення, яке буде впроваджене найближчим часом, і українці зможуть згенерувати сертифікат про бустерну дозу в "Дії", - додали в міністерстві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В "Дії" 1 лютого з'явилися COVID-сертифікати про бустерне щеплення. Утім, з їхньою генерацією в деяких українців виникли проблеми, усунути які в Мінцифри обіцяють найближчим часом.Про це заявили в Міністерстві цифрової трансформації у коментарі УНІАН "Командою "Дії" та МОЗ зафіксовано це. Від моменту запуску "ковід-сертифікатів" влітку 2021 року команда "Дії" спільно з Міністерством охорони здоровʼя постійно працювала над тим, щоб підвищити відсоток генерації "ковід-сертифікатів" та знайти вирішення, як технічними засобами категоризувати та виправити найтиповіші помилки, допущені лікарями під час введення даних в ЕСОЗ", - сказали в Мінцифри."Цього разу ми теж знайшли системне рішення, яке буде впроваджене найближчим часом, і українці зможуть згенерувати сертифікат про бустерну дозу в "Дії", - додали в міністерстві.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію