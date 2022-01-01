У «Дії» в день запуску COVID-сертифікатів про бустерне щеплення стався збій
Сьогодні, 18:35
В "Дії" 1 лютого з'явилися COVID-сертифікати про бустерне щеплення. Утім, з їхньою генерацією в деяких українців виникли проблеми, усунути які в Мінцифри обіцяють найближчим часом.
Про це заявили в Міністерстві цифрової трансформації у коментарі УНІАН.
"Командою "Дії" та МОЗ зафіксовано це. Від моменту запуску "ковід-сертифікатів" влітку 2021 року команда "Дії" спільно з Міністерством охорони здоровʼя постійно працювала над тим, щоб підвищити відсоток генерації "ковід-сертифікатів" та знайти вирішення, як технічними засобами категоризувати та виправити найтиповіші помилки, допущені лікарями під час введення даних в ЕСОЗ", - сказали в Мінцифри.
"Цього разу ми теж знайшли системне рішення, яке буде впроваджене найближчим часом, і українці зможуть згенерувати сертифікат про бустерну дозу в "Дії", - додали в міністерстві.
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Про це заявили в Міністерстві цифрової трансформації у коментарі УНІАН.
"Командою "Дії" та МОЗ зафіксовано це. Від моменту запуску "ковід-сертифікатів" влітку 2021 року команда "Дії" спільно з Міністерством охорони здоровʼя постійно працювала над тим, щоб підвищити відсоток генерації "ковід-сертифікатів" та знайти вирішення, як технічними засобами категоризувати та виправити найтиповіші помилки, допущені лікарями під час введення даних в ЕСОЗ", - сказали в Мінцифри.
"Цього разу ми теж знайшли системне рішення, яке буде впроваджене найближчим часом, і українці зможуть згенерувати сертифікат про бустерну дозу в "Дії", - додали в міністерстві.
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