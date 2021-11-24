На Волині відремонтували дитсадок за 30 мільйонів. ВІДЕО





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Тепер тут – повністю нове приміщення, що неабияк радує батьків дошкільнят.



“Тут все по новому – новий інвентар, ігрова кімната, в нас з’явився актовий зал”, – тішиться Валентина Федюк, чия донька відвідує цей заклад.



Радіє новій споруді і сільський староста. Адже, каже, близько 30 мільйонів гривень на новий садочок з місцевого бюджету виділити аж ніяк змогли б. Кошти виділили з державного бюджету за сприяння народного депутата Степана Івахіва.



“В нас дошкільного віку десь до 100 дітей. В групі можна було вмістити тільки 40 дітей. Ще 60 – не могли піти в садочок. А завдяки сприянню Степана Петровича Івахіва був розроблений проект на кошторисну документацію на новий садочок”, – каже староста Жиричівського старостинського округу Сергій Вашисюк.



Нові зручності нині мають не лише дошкільнята. Ремонтні роботи проводили у всьому навчально-виховному комплексі. Зокрема, у школі відремонтували дах. Директорка каже, що раніше частина будівлі взагалі була неперекритою.



“Саме через це руйнувалася стеля, в школі з’явився грибок, це дуже впливало на здоров’я дітей, на зовнішній вигляд цих будівель. Дякуючи Степану Петровичу Івахіву ми матимемо гарну, теплу будівлю”, – каже директорка навчально-виховного комплексу Оксана Горох.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дитсадок у селі Жиричі відвідували лише 40 дітей, а ще 60 – перебували в черзі. Саме приміщення було старе і вже давно потребувало ремонту. І лише минулого року вдалося отримати 30 мільйонів на його реконструкцію.Про це пише 12 канал Тепер тут – повністю нове приміщення, що неабияк радує батьків дошкільнят.“Тут все по новому – новий інвентар, ігрова кімната, в нас з’явився актовий зал”, – тішиться, чия донька відвідує цей заклад.Радіє новій споруді і сільський староста. Адже, каже, близько 30 мільйонів гривень на новий садочок з місцевого бюджету виділити аж ніяк змогли б. Кошти виділили з державного бюджету за сприяння народного депутата Степана Івахіва.“В нас дошкільного віку десь до 100 дітей. В групі можна було вмістити тільки 40 дітей. Ще 60 – не могли піти в садочок. А завдяки сприяннюбув розроблений проект на кошторисну документацію на новий садочок”, – каже староста Жиричівського старостинського округуНові зручності нині мають не лише дошкільнята. Ремонтні роботи проводили у всьому навчально-виховному комплексі. Зокрема, у школі відремонтували дах. Директорка каже, що раніше частина будівлі взагалі була неперекритою.“Саме через це руйнувалася стеля, в школі з’явився грибок, це дуже впливало на здоров’я дітей, на зовнішній вигляд цих будівель. Дякуючи Степану Петровичу Івахіву ми матимемо гарну, теплу будівлю”, – каже директорка навчально-виховного комплексу

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