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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 лютого

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 лютого
У середу, 2 лютого, на Волині буде хмарність, вночі сніг, вдень сніг та мокрий сніг.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

На дорогах – ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці очікується сніг, який у другій половині дня зміниться мокрим снігом. Увечері - сніг.

Температура вночі 1-2° морозу, вдень від 2-1° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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