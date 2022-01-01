Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 лютого





Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.



На дорогах – ожеледиця.



Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20м/с.



Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.



У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці очікується сніг, який у другій половині дня зміниться мокрим снігом. Увечері - сніг.



Температура вночі 1-2° морозу, вдень від 2-1° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 2 лютого, на Волині буде хмарність, вночі сніг, вдень сніг та мокрий сніг.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.На дорогах – ожеледиця.Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20м/с.Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці очікується сніг, який у другій половині дня зміниться мокрим снігом. Увечері - сніг.Температура вночі 1-2° морозу, вдень від 2-1° тепла.

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