Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 лютого
Сьогодні, 20:00
У середу, 2 лютого, на Волині буде хмарність, вночі сніг, вдень сніг та мокрий сніг.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах – ожеледиця.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20м/с.
Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці очікується сніг, який у другій половині дня зміниться мокрим снігом. Увечері - сніг.
Температура вночі 1-2° морозу, вдень від 2-1° тепла.
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Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах – ожеледиця.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20м/с.
Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці очікується сніг, який у другій половині дня зміниться мокрим снігом. Увечері - сніг.
Температура вночі 1-2° морозу, вдень від 2-1° тепла.
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