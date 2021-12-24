вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький священник радить під час домашньої молитви запалювати стрітенські свічки. ВІДЕО

Луцький священник радить під час домашньої молитви запалювати стрітенські свічки. ВІДЕО
Якщо у давнину люди найбільше боялися стихії, то нині небезпек більше. А це означає, що громничну свічку слід запалювати не лише у негоду, як це робили наші предки, а щодня під час домашньої молитви, каже луцький священник Микола Лазука.

Про це він сказав у програмі «Духовна абетка» на 12 каналі 26 січня.

«У день Стрітення ми освячуємо свічки спільною молитвою. Церква, люди, священник моляться над свічкою. Після освячення ми цю свічку несемо додому і, запалюючи її в особливі моменти, ніби продовжуємо ту спільну молитву, коли Господь явився і коли Богоприємець Симеон назвав Його «Світлом для просвітлення», – пояснює священник.

За його словами, стрітенські свічки ще називають громничними, бо грім для наших предків був найстрашнішим явищем, і тому вони запалювали ці свічки під час грози.

«Зараз ми маємо значно більше небезпек. Це і катаклізми, і хвороби, і війна. Через те нам треба ту свічку частіше запалювати для домашньої молитви. Адже у нас є зараз надзвичайні прохання – про мир і про здоров’я», – додав Микола Лазука.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: стрітенська свічкв, священник, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Збірна України з футзалу зустрінеться з Росією у півфіналі Євро-2022
Сьогодні, 22:13
Луцький священник радить під час домашньої молитви запалювати стрітенські свічки. ВІДЕО
Сьогодні, 21:37
У Луцьку на пішохідному переході збили чоловіка, постраждалого госпіталізували. ВІДЕО
Сьогодні, 20:34
Стоматологічні процедури у період вагітності: лікувати зуби чи ні*
Сьогодні, 20:26
Водій Audi, який на смерть збив дівчину на Ковельщині, здався поліції
Сьогодні, 20:24
Схожі новини
Судитимуть водія, який у Луцьку на смерть збив священника Олега Ведмеденка Судитимуть водія, який у Луцьку на смерть збив священника Олега Ведмеденка
24 грудень, 2021, 14:10
Коли і де прощатимуться зі священником Олегом Ведмеденком, який загинув у ДТП Коли і де прощатимуться зі священником Олегом Ведмеденком, який загинув у ДТП
15 листопад, 2021, 12:48
Волинянину, який збив на смерть священника, загрожує до 10 років за ґратами Волинянину, який збив на смерть священника, загрожує до 10 років за ґратами
15 листопад, 2021, 10:13
Луцький священник пояснив, що означає «любити себе» з точки зору православ’я Луцький священник пояснив, що означає «любити себе» з точки зору православ’я
09 жовтень, 2021, 19:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Збірна України з футзалу зустрінеться з Росією у півфіналі Євро-2022
Сьогодні, 22:13
 0
Луцький священник радить під час домашньої молитви запалювати стрітенські свічки. ВІДЕО
Сьогодні, 21:37
 0
У Луцьку на пішохідному переході збили чоловіка, постраждалого госпіталізували. ВІДЕО
Сьогодні, 20:34
 0
Стоматологічні процедури у період вагітності: лікувати зуби чи ні*
Сьогодні, 20:26
 0
Водій Audi, який на смерть збив дівчину на Ковельщині, здався поліції
Сьогодні, 20:24
 0
Медіа
відео
1/8