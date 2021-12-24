Луцький священник радить під час домашньої молитви запалювати стрітенські свічки. ВІДЕО

Микола Лазука.



Про це він сказав у програмі «Духовна абетка» на



«У день Стрітення ми освячуємо свічки спільною молитвою. Церква, люди, священник моляться над свічкою. Після освячення ми цю свічку несемо додому і, запалюючи її в особливі моменти, ніби продовжуємо ту спільну молитву, коли Господь явився і коли Богоприємець Симеон назвав Його «Світлом для просвітлення», – пояснює священник.



За його словами, стрітенські свічки ще називають громничними, бо грім для наших предків був найстрашнішим явищем, і тому вони запалювали ці свічки під час грози.



«Зараз ми маємо значно більше небезпек. Це і катаклізми, і хвороби, і війна. Через те нам треба ту свічку частіше запалювати для домашньої молитви. Адже у нас є зараз надзвичайні прохання – про мир і про здоров’я», – додав Микола Лазука.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Якщо у давнину люди найбільше боялися стихії, то нині небезпек більше. А це означає, що громничну свічку слід запалювати не лише у негоду, як це робили наші предки, а щодня під час домашньої молитви, каже луцький священникПро це він сказав у програмі «Духовна абетка» на 12 каналі 26 січня.«У день Стрітення ми освячуємо свічки спільною молитвою. Церква, люди, священник моляться над свічкою. Після освячення ми цю свічку несемо додому і, запалюючи її в особливі моменти, ніби продовжуємо ту спільну молитву, коли Господь явився і коли Богоприємець Симеон назвав Його «Світлом для просвітлення», – пояснює священник.За його словами, стрітенські свічки ще називають громничними, бо грім для наших предків був найстрашнішим явищем, і тому вони запалювали ці свічки під час грози.«Зараз ми маємо значно більше небезпек. Це і катаклізми, і хвороби, і війна. Через те нам треба ту свічку частіше запалювати для домашньої молитви. Адже у нас є зараз надзвичайні прохання – про мир і про здоров’я», – додав Микола Лазука.

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