вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

2 лютого на Волині: гортаючи календар

2 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначають головний лікар Комунального закладу "Луцького центру первинної медико-санітарної допомоги" депутат Луцькради Ігор Гнетньов, директор молодіжного центру Волині Захар Ткачук (на фото).

Іменини 2 лютого в Юхима, Інни, Лаврентія, Римми.

Вітаємо їх усіх зі святом. Бажаємо здоров’я, довголіття, радості від життя.

Окрім цього, сьогодні Всесвітній день водно-болотних угідь. Заходи, що проводяться у цей день, покликані привернути увагу громадськості й урядів різних країн світу до цінності водно-болотних угідь для підтримки стійкого розвитку нашої планети.

Також 2 лютого 1944 року обласний центр Волині був остаточно звільнений від німців.

Цього дня 1996 року вийшов перший номер міської газети «Луцький замок».

У 2015 році саме цього дня близько 8-ї години ранку біля села Лозуватка Криворіжського району Дніпропетровської області сталася жахлива автокатастрофа, в якій загинув відомий український музикант Андрій Кузьменко.

Днем раніше в Кривому Розі відбувся останній концерт музиканта в рамках всеукраїнського турне, присвяченому 25-річчю створення гурту «Скрябін». Концерт зібрав повний зал в Палаці молоді, а гроші пішли на допомогу бійцям АТО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
2 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Як працює система централізованого сповіщення населення на Волині
01 лютий, 23:26
Волинські дошкільнята масово хворіють на Омікрон. ВІДЕО
01 лютий, 22:59
Збірна України з футзалу зустрінеться з Росією у півфіналі Євро-2022
01 лютий, 22:13
Луцький священник радить під час домашньої молитви запалювати стрітенські свічки. ВІДЕО
01 лютий, 21:37
Схожі новини
29 січня на Волині: гортаючи календар 29 січня на Волині: гортаючи календар
29 січень, 00:00
27 січня на Волині: гортаючи календар 27 січня на Волині: гортаючи календар
27 січень, 00:00
25 січня на Волині: гортаючи календар 25 січня на Волині: гортаючи календар
25 січень, 00:00
21 січня на Волині: гортаючи календар 21 січня на Волині: гортаючи календар
21 січень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
2 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Як працює система централізованого сповіщення населення на Волині
01 лютий, 23:26
 0
Волинські дошкільнята масово хворіють на Омікрон. ВІДЕО
01 лютий, 22:59
 0
Збірна України з футзалу зустрінеться з Росією у півфіналі Євро-2022
01 лютий, 22:13
 0
Луцький священник радить під час домашньої молитви запалювати стрітенські свічки. ВІДЕО
01 лютий, 21:37
 0
Медіа
відео
1/8