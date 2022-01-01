У Луцьку на пішохідному переході збили чоловіка, постраждалого госпіталізували. ВІДЕО





Як повідомили очевидці телеканалу



На місце аварії одразу приїхало кілька екіпажів патрульної поліції та карета швидкої допомоги. Постраждалого чоловіка на ношах занесли в автомобіль медиків, які госпіталізували його до медзакладу.



Також у мережі нарікають на неосвітленість оновленого проспекту Волі, через що тут і трапляються такі ситуації.



«Проблема полягає в тому, що новий пішохідний перехід повністю не освітлюється і знаходиться впритул між зупинками. Ліхтар поруч інколи працює, але швидко нагрівається лампа і вимикається. В результаті, водію абсолютно не видно особу, яка переходить дорогу!», – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку автівка збила чоловіка: його на ношах занесли у карету швидкої та госпіталізували до медзакладу.Як повідомили очевидці телеканалу Конкурент TV , ДТП трапилась 1 лютого близько 18-ї години вечора на проспекті Волі, неподалік поліклініки №1. Відомо, що чоловік переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу, однак його збив автомобіль Opel Combo.На місце аварії одразу приїхало кілька екіпажів патрульної поліції та карета швидкої допомоги. Постраждалого чоловіка на ношах занесли в автомобіль медиків, які госпіталізували його до медзакладу.Також у мережі нарікають на неосвітленість оновленого проспекту Волі, через що тут і трапляються такі ситуації.«Проблема полягає в тому, що новий пішохідний перехід повністю не освітлюється і знаходиться впритул між зупинками. Ліхтар поруч інколи працює, але швидко нагрівається лампа і вимикається. В результаті, водію абсолютно не видно особу, яка переходить дорогу!», – йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію