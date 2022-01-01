У центрі Луцька збили людину. ВІДЕО
Сьогодні, 20:04
У центрі Луцька на проспекті Волі збили людину.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
З їхніх слів, аварія сталася близько 19 години 1 лютого.
Opel Combo на переході збив людину.
Зі слів очевидців, пішохід не зазнав серйозних травм.
Деталі згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
З їхніх слів, аварія сталася близько 19 години 1 лютого.
Opel Combo на переході збив людину.
Зі слів очевидців, пішохід не зазнав серйозних травм.
Деталі згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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