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У центрі Луцька збили людину. ВІДЕО

У центрі Луцька збили людину. ВІДЕО
У центрі Луцька на проспекті Волі збили людину.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

З їхніх слів, аварія сталася близько 19 години 1 лютого.

Opel Combo на переході збив людину.

Зі слів очевидців, пішохід не зазнав серйозних травм.

Деталі згодом.


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Теги: ДТП, Луцьк, збили людину
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