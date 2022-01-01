У центрі Луцька збили людину. ВІДЕО





Про це



З їхніх слів, аварія сталася близько 19 години 1 лютого.



Opel Combo на переході збив людину.



Зі слів очевидців, пішохід не зазнав серйозних травм.



Деталі згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Луцька на проспекті Волі збили людину.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.З їхніх слів, аварія сталася близько 19 години 1 лютого.Opel Combo на переході збив людину.Зі слів очевидців, пішохід не зазнав серйозних травм.Деталі згодом.

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