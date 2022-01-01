Волинські дошкільнята масово хворіють на Омікрон. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті телеканалу



«В нас багато госпіталізовано дітей у стані середньої важкості. Зараз двоє дітей знаходиться в відділенні інтенсивної терапії реанімації, але вони в статусі підозри. Вони ще не мають підтверджених результатів, що це ковід», – розповіла медична директорка Волинської обласної інфекційної лікарні Любов Серба.



Вона також додала, що найбільше хворіють діти дошкільного віку.



«Школярі рідше потрапляють.Очевидно імунітет в них краще, легше переносять. Тому не попадають в лікарню. А ті менші вони дають високу температуру, або кашель, або задишку, ларингіти, бронхіти тому вимушені їх госпіталізувати», – каже лікарка.



Попри це медики закликають лучан не панікувати. Мовляв, не варто «тягнути» дітей до поліклініки при прояві перших симптомів «віруски». Тож, якщо немає нагальної потреби відвідати лікаря, директорка дитячої поліклініки Оксана Лєщинська радить залишатись вдома.



«Перших 3 дні це є гострий період коли не треба бігти в поліклініку і коли нема різних ознак погіршення стану таких як задишка, температура вище 39, яка не збивається та підіймається кожні 2-3 години, треба краще в телефонному режимі проконсультуватись, а вже коли пройде 72 години після виникнення захворювання коли симптоми наростають це є той стан коли треба йти до лікаря», – зазначає Лєщинська.



Для того, аби попередити важкий перебіг коронавірусної інфекції лікарі радять вакцинуватись не лише дорослим, а й дітям. У Луцьку в приміщенні міської дитячої поліклініки працює пункт вакцинації для дітей. Щеплення роблять по запису, у вівторок та четвер.



«Ви приходите згідно з записом, з медичною карточкою і дитиною. Якщо дитині немає 16 приходите разом, якщо є 16 років вона може прийти сама 1.39 СТИК 1.48 Ми записуємо на певні години і відкриваємо флакон розрахований на 6 доз. Входить 6 діток ми відкриваємо і зразу робимо 1.57 СТИК 2.04 кожен день різна черга. Може бути і на 12 може бути і на 6 дітей записана – як який день», – розповіли у пункті вакцинації.



Зазначимо, значне поширення «Омікрону» серед дітей спостерігають не лише на Волині. Хворіють діти по всій території України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині серед дітей кількість інфікування коронавірусом після зимових канікул зросла у декілька разів. Хоч і випадків госпіталізації менше, утім вони таки трапляються.Про це йдеться у сюжеті телеканалу Конкурент TV. «В нас багато госпіталізовано дітей у стані середньої важкості. Зараз двоє дітей знаходиться в відділенні інтенсивної терапії реанімації, але вони в статусі підозри. Вони ще не мають підтверджених результатів, що це ковід», – розповіла медична директорка Волинської обласної інфекційної лікарні Любов Серба.Вона також додала, що найбільше хворіють діти дошкільного віку.«Школярі рідше потрапляють.Очевидно імунітет в них краще, легше переносять. Тому не попадають в лікарню. А ті менші вони дають високу температуру, або кашель, або задишку, ларингіти, бронхіти тому вимушені їх госпіталізувати», – каже лікарка.Попри це медики закликають лучан не панікувати. Мовляв, не варто «тягнути» дітей до поліклініки при прояві перших симптомів «віруски». Тож, якщо немає нагальної потреби відвідати лікаря, директорка дитячої поліклініки Оксана Лєщинська радить залишатись вдома.«Перших 3 дні це є гострий період коли не треба бігти в поліклініку і коли нема різних ознак погіршення стану таких як задишка, температура вище 39, яка не збивається та підіймається кожні 2-3 години, треба краще в телефонному режимі проконсультуватись, а вже коли пройде 72 години після виникнення захворювання коли симптоми наростають це є той стан коли треба йти до лікаря», – зазначає Лєщинська.Для того, аби попередити важкий перебіг коронавірусної інфекції лікарі радять вакцинуватись не лише дорослим, а й дітям. У Луцьку в приміщенні міської дитячої поліклініки працює пункт вакцинації для дітей. Щеплення роблять по запису, у вівторок та четвер.«Ви приходите згідно з записом, з медичною карточкою і дитиною. Якщо дитині немає 16 приходите разом, якщо є 16 років вона може прийти сама 1.39 СТИК 1.48 Ми записуємо на певні години і відкриваємо флакон розрахований на 6 доз. Входить 6 діток ми відкриваємо і зразу робимо 1.57 СТИК 2.04 кожен день різна черга. Може бути і на 12 може бути і на 6 дітей записана – як який день», – розповіли у пункті вакцинації.Зазначимо, значне поширення «Омікрону» серед дітей спостерігають не лише на Волині. Хворіють діти по всій території України.

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