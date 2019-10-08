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Ветеран війни з Волині розповів, що зібрав у «рюкзак безпеки». ВІДЕО

Ветеран війни з Волині розповів, що зібрав у «рюкзак безпеки». ВІДЕО
Ветеран війни, а в цивільному житті медик Тарас Самчук, показав свій "рюкзак безпеки".

У ньому є ліки, документи та гроші — це засоби першої необхідності, — каже Тарас Самчук для журналістів Суспільного.

Чоловік у 2014-му році пішов добровольцем в українське військо. Служив у волинській 51-й окремій механізованій бригаді, потім у 14 ОМБР. Тарас Семчук із побратимами виходив з "Іловайського котла". Каже: досвід збору "рюкзака безпеки" має.

Цивільним людям в рюкзаку безпеки чоловік радить мати аптечку з особистими ліками проти хронічних хвороб та засобами для надання першої меддопомоги.

"Сердечні каплі треба мати 100%, знеболюючі, антибактеріальні, йод, джгут, бинт. Аптечка індивідуальна, але, як показує практика, завжди рятує чиєсь інше людське життя", — каже Тарас Самчук.

З його досвіду, гроші та документи ліпше покласти в окремий водонепроникний пакет, а тоді в наплічник. Також в рюкзаку варто мати запальничку, ліхтарик, засоби гігієни, два комплекти спідньої білизни, ніж, запаси їжі на три дні, воду та металевий посуд.

Зі слів Тараса Самчука, у будь-якій ситуації необхідно зберігати спокій, бо це запорука чітких дій і виважених рішень.


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Теги: Волинь, безпека
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