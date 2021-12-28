Водій Audi, який на смерть збив дівчину на Ковельщині, здався поліції





Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.



Нині з ним працюють поліцейські, допитують та встановлюють всі детальні обставини смертельної ДТП.



За результатами проведення необхідних слідчих дій зловмисникові, за процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури, повідомлять про підозру за ч. 3 ст. 286-1 ККУ.



Нагадаємо,



Відтоді його розшукувала поліція, повідомлення про встановлення місця перебування опублікували засоби масової інформації, допомагали в пошуках місцеві. Також нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу водієві.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завдяки інтенсивним пошукам зловмисника, орієнтуванню всіх нарядів та розголосу у ЗМІ водій, який збив на смерть дівчину і втік, прийшов у правоохоронний орган.Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.Нині з ним працюють поліцейські, допитують та встановлюють всі детальні обставини смертельної ДТП.За результатами проведення необхідних слідчих дій зловмисникові, за процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури, повідомлять про підозру за ч. 3 ст. 286-1 ККУ.Нагадаємо, автопригода трапилась уночі, 30 січня, у Ковельському районі. Водій "Ауді100" скоїв наїзд на пішохідку, яка загинула, та покинув місце події.Відтоді його розшукувала поліція, повідомлення про встановлення місця перебування опублікували засоби масової інформації, допомагали в пошуках місцеві. Також нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу водієві.

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