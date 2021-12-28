вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Водій Audi, який на смерть збив дівчину на Ковельщині, здався поліції

Водій Audi, який на смерть збив дівчину на Ковельщині, здався поліції
Завдяки інтенсивним пошукам зловмисника, орієнтуванню всіх нарядів та розголосу у ЗМІ водій, який збив на смерть дівчину і втік, прийшов у правоохоронний орган.

Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.

Нині з ним працюють поліцейські, допитують та встановлюють всі детальні обставини смертельної ДТП.

За результатами проведення необхідних слідчих дій зловмисникові, за процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури, повідомлять про підозру за ч. 3 ст. 286-1 ККУ.

Нагадаємо, автопригода трапилась уночі, 30 січня, у Ковельському районі. Водій "Ауді100" скоїв наїзд на пішохідку, яка загинула, та покинув місце події.

Відтоді його розшукувала поліція, повідомлення про встановлення місця перебування опублікували засоби масової інформації, допомагали в пошуках місцеві. Також нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу водієві.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині знайшли спалене авто водія, який збив на смерть 19-річну дівчину


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: здався поліції, смерть, збив дівчину, Замшани, водій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на пішохідному переході збили чоловіка, постраждалого госпіталізували. ВІДЕО
Сьогодні, 20:34
Стоматологічні процедури у період вагітності: лікувати зуби чи ні*
Сьогодні, 20:26
Водій Audi, який на смерть збив дівчину на Ковельщині, здався поліції
Сьогодні, 20:24
У центрі Луцька збили людину. ВІДЕО
Сьогодні, 20:04
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 лютого
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Особу встановили: поліція розшукує водія, який на смерть збив дівчину на Волині Особу встановили: поліція розшукує водія, який на смерть збив дівчину на Волині
30 січень, 15:03
На Волині водій Audi збив на смерть дівчину і втік На Волині водій Audi збив на смерть дівчину і втік
30 січень, 11:41
На Волині у ДТП загинув водій: зіткнулися Skoda Octavia та автовоз. ФОТО На Волині у ДТП загинув водій: зіткнулися Skoda Octavia та автовоз. ФОТО
10 січень, 10:41
На Волині під час ДТП загинув водій На Волині під час ДТП загинув водій
28 грудень, 2021, 09:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на пішохідному переході збили чоловіка, постраждалого госпіталізували. ВІДЕО
Сьогодні, 20:34
 0
Стоматологічні процедури у період вагітності: лікувати зуби чи ні*
Сьогодні, 20:26
 0
Водій Audi, який на смерть збив дівчину на Ковельщині, здався поліції
Сьогодні, 20:24
 0
У центрі Луцька збили людину. ВІДЕО
Сьогодні, 20:04
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8