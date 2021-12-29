Збірна України з футзалу зустрінеться з Росією у півфіналі Євро-2022
Сьогодні, 22:13
У півфіналі Євро-2022 з футзалу збірна України зіграє проти російської команди.
Україна у чвертьфіналі сенсаційно обіграла Казахстан (5:3), а Росія перемогла Грузію (3:1), - пише УНІАН.
Таким чином, за вихід у фінал наших хлопців 4 лютого чекає надпринципове протистояння з росіянами.
Росія в рейтингу УЄФА посідає другу позицію, а Україна - 11-у.
Також 4 лютого відбудеться інший півфінал, в якому Португалія зіграє проти переможця пари Іспанія - Словаччина.
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Україна у чвертьфіналі сенсаційно обіграла Казахстан (5:3), а Росія перемогла Грузію (3:1), - пише УНІАН.
Таким чином, за вихід у фінал наших хлопців 4 лютого чекає надпринципове протистояння з росіянами.
Росія в рейтингу УЄФА посідає другу позицію, а Україна - 11-у.
Також 4 лютого відбудеться інший півфінал, в якому Португалія зіграє проти переможця пари Іспанія - Словаччина.
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