Збірна України з футзалу зустрінеться з Росією у півфіналі Євро-2022





Україна у чвертьфіналі сенсаційно обіграла Казахстан (5:3), а Росія перемогла Грузію (3:1), - пише УНІАН.



Таким чином, за вихід у фінал наших хлопців 4 лютого чекає надпринципове протистояння з росіянами.



Росія в рейтингу УЄФА посідає другу позицію, а Україна - 11-у.



Також 4 лютого відбудеться інший півфінал, в якому Португалія зіграє проти переможця пари Іспанія - Словаччина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У півфіналі Євро-2022 з футзалу збірна України зіграє проти російської команди.Україна у чвертьфіналі сенсаційно обіграла Казахстан (5:3), а Росія перемогла Грузію (3:1), - пише УНІАН.Таким чином, за вихід у фінал наших хлопців 4 лютого чекає надпринципове протистояння з росіянами.Росія в рейтингу УЄФА посідає другу позицію, а Україна - 11-у.Також 4 лютого відбудеться інший півфінал, в якому Португалія зіграє проти переможця пари Іспанія - Словаччина.

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