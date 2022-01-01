У селі на Волині загорівся будинок





Пожежа сталася 1 лютого, о 14:03. Саме в цей час до рятувальників надійшло повідомлення про загоряння, - йдеться на сторінках



На місце події виїжджало два підрозділи – любешівської 12-ї ДПРЧ та МПО с. Судче. Приборкати вогонь рятувальникам вдалося о 15:20 год.



Внаслідок пожежі знищено 50 м2 покрівлі, речі домашнього вжитку, шафу, ліжко, вікна, пошкоджено 70 м2 покрівлі.



Ймовірна причина загоряння – коротке замикання електромережі, – повідомив провідний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Камінь-Каширського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області Руслан Невірець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Зарудче колишнього Любешівського району сталася пожежа в одному із житлових будинків.Пожежа сталася 1 лютого, о 14:03. Саме в цей час до рятувальників надійшло повідомлення про загоряння, - йдеться на сторінках газети "Нове життя".На місце події виїжджало два підрозділи – любешівської 12-ї ДПРЧ та МПО с. Судче. Приборкати вогонь рятувальникам вдалося о 15:20 год.Внаслідок пожежі знищено 50 м2 покрівлі, речі домашнього вжитку, шафу, ліжко, вікна, пошкоджено 70 м2 покрівлі.Ймовірна причина загоряння – коротке замикання електромережі, – повідомив провідний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Камінь-Каширського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області Руслан Невірець.

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