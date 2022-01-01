У селі на Волині загорівся будинок
Сьогодні, 02:16
У селі Зарудче колишнього Любешівського району сталася пожежа в одному із житлових будинків.
Пожежа сталася 1 лютого, о 14:03. Саме в цей час до рятувальників надійшло повідомлення про загоряння, - йдеться на сторінках газети "Нове життя".
На місце події виїжджало два підрозділи – любешівської 12-ї ДПРЧ та МПО с. Судче. Приборкати вогонь рятувальникам вдалося о 15:20 год.
Внаслідок пожежі знищено 50 м2 покрівлі, речі домашнього вжитку, шафу, ліжко, вікна, пошкоджено 70 м2 покрівлі.
Ймовірна причина загоряння – коротке замикання електромережі, – повідомив провідний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Камінь-Каширського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області Руслан Невірець.
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Пожежа сталася 1 лютого, о 14:03. Саме в цей час до рятувальників надійшло повідомлення про загоряння, - йдеться на сторінках газети "Нове життя".
На місце події виїжджало два підрозділи – любешівської 12-ї ДПРЧ та МПО с. Судче. Приборкати вогонь рятувальникам вдалося о 15:20 год.
Внаслідок пожежі знищено 50 м2 покрівлі, речі домашнього вжитку, шафу, ліжко, вікна, пошкоджено 70 м2 покрівлі.
Ймовірна причина загоряння – коротке замикання електромережі, – повідомив провідний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Камінь-Каширського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області Руслан Невірець.
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