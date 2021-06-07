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Як відмити холодильник за дві хвилини

Як відмити холодильник за дві хвилини
Безладне зберігання продуктів, не часте прибирання холодильника - все це призводить до того, що їжа швидше псується і ми наражаємо на небезпеку свій організм.

Несподіваний спосіб допоможе вам відмити холодильник за дві хвилини, - пише РБК-Україна.

Якщо полиці холодильника не очищати регулярно, то вони стануть сприятливим середовищем для розмноження небезпечних бактерій. Також з'явиться неприємний запах, а продукти перетворяться в бомбу уповільненої дії для наших шлунків.

Як правильно зберігати їжу в холодильнику
Дуже важливо дотримуватися головних правил зберігання продуктів в холодильнику. Це вбереже вас від непотрібних витрат, зіпсованої їжі та захистить ваше здоров'я.

Встановіть в холодильнику температуру в +4 градуси – вона оптимальна для зберігання продуктів.

Сиру рибу і м'ясо тримайте в самому холодному місці, а ось вершкове місце – в самому не холодному.

Готову їжу потрібно прибирати в холодильник не пізніше, ніж через дві години після приготування. А з'їсти її потрібно максимум за два дні.

Всі відкриті упаковки, банки та консерви повинні бути з'їдені максимум за два дні. А в холодильнику їх потрібно зберігати в закритому посуді.

Не потрібно мити овочі та фрукти перед тим, як покласти їх в холодильник. Волога сприяє швидкому процесу гниття.

Мити холодильник потрібно один раз в тиждень водою з оцтом. Він прибирає запахи та вбиває мікроби. Раз на місяць – із засобом для миття посуду.

Як відмити холодильник за дві хвилини
Миття холодильника займає досить багато часу. І саме тому господині роблять цю процедуру не частіше одного разу на місяць.

Але є відмінний лайфхак, який допоможе провести прибирання за кілька хвилин. Ще хвилин 5 вам знадобиться, щоб спочатку витягнути всі продукти, а після прибирання поставити їх на місце.

Допоможе вам в цьому звичайна харчова плівка - нею потрібно застелити полиці холодильника. Під час щотижневого прибирання вам потрібно буде прибрати стару плівку і застелити нову.

Мити з різними засобами необов'язково, залиште це для прибирання раз на місяць. Досить просто протерти скло на полицях тканиною, яка змочена в розчині з оцтом. Якщо немає неприємного запах або бруду - то і без цього можна обійтися.

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Теги: лайфхак, холодильник
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