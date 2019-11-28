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Які продукти не можна вживати під час застуди та грипу

Які продукти не можна вживати під час застуди та грипу
Мало хто замислюється над тим, що виключення певних продуктів харчування з раціону під час хвороби є не менш важливим чинником для процесу одужання.

Про це пише Agrotrend.

При застуді і грипі в меню хворого не повинні потрапляти:

Цукор

Не найкращий продукт, навіть якщо ви здорові, а вже при грипі дієта з високим вмістом цукру викликає багато запитань. Його вживання створить труднощі з видаленням слизу з верхніх дихальних шляхів, адже це те середовище, яке особливо полюбляють віруси. Запалення може також послабити лімфатичну систему. Тому, поки ви хворі, краще пити несолодкий чай, бажано з імбиром.

Молочна продукція

Молоко та інші молочні продукти загущують слиз. Якщо ви відчули, що вам стало важче дихати після їх вживання, то доцільним буде уникати вживання молочних продуктів, особливо незбираного молока. З іншого боку, молоко і йогурт містять протеїн і вітамін D, а це добрі помічники в спробах перемогти інфекцію. Орієнтуйтесь на власні відчуття.

М’ясо

М’ясо містить багато жиру, який складніше перетравлювати. Під час застуди та грипу краще черпати білок з яєць, а також вживати рослинні джерела білка, такі як сочевиця, нут, квасоля, боби, горіхи і дикий рис. Трохи хумусу на шматочку хліба із цільного зерна – дієвий рецепт проти грипу.

Вироби з борошна тонкого помолу

Рафіновані вуглеводи розщеплюються в організмі до цукру дуже швидко, що призводить до сплеску рівня глюкози в крові. Відчуття голоду виникає знову і знову протягом досить короткого часу. Тому краще вибрати замість білого рису – дикий або коричневий, а замість білого хліба – житній або цільнозерновий.

Напої з кофеїном

Всі знають, що при хворобі потрібно пити багато води. Зневоднення – один з найгірших побічних ефектів грипу. Потовиділення через високу температуру і блювота можуть викликати зневоднення дуже швидко. Тому важливо не тільки пити багато рідини, але також уникати діуретиків, таких як кофеїн, які викликають часте сечовипускання.

Алкоголь

Алкоголь може викликати нудоту і також привести організм до зневоднення. Не ризикуйте додавати до грипу похмілля. Перетерпіть якийсь час і утіште себе курячим бульйоном.

Картопля фрі та картопляні чіпси

Жирні продукти – чіпси, картопля фрі, піца і тому подібні містять багато трансжирів і / або рослинних олій. Все це пригнічує імунну систему. Жирна їжа важко засвоюється, що може викликати нудоту. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна справжня, тверда їжа, дотримуйтеся пісних білків. В цьому випадку вам найкраще підійдуть індичка і яйця.

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Теги: застуда, грип, харчування
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