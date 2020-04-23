У 2021 році заробітчани переказали в Україну 15 мільярдів доларів





Сума, перерахована українськими трудовими мігрантами додому, стала рекордною в 2021 році, перевищивши на чверть показник 2020 року. Про це повідомляє



Всього за січень - грудень 2021 року в Україну надійшло 15,026 млрд. доларів, що на 25,4% більше, ніж роком раніше (11,980 млрд. доларів).



Нацбанк враховував у статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей до України. У січні - грудні 2021 року неформальними каналами в Україну було переказано 6,890 млрд доларів, що на 2,319 млрд доларів більше, ніж за цей же період роком раніше (4,571 млрд доларів).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У грудні 2021 року обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону склав 1,343 млрд. доларів - на 12,6% більше, ніж у 2020 році (1,193 млрд. доларів).Сума, перерахована українськими трудовими мігрантами додому, стала рекордною в 2021 році, перевищивши на чверть показник 2020 року. Про це повідомляє Кореспондент , посилаючись на НБУ у вівторок, 1 лютого.Всього за січень - грудень 2021 року в Україну надійшло 15,026 млрд. доларів, що на 25,4% більше, ніж роком раніше (11,980 млрд. доларів).Нацбанк враховував у статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей до України. У січні - грудні 2021 року неформальними каналами в Україну було переказано 6,890 млрд доларів, що на 2,319 млрд доларів більше, ніж за цей же період роком раніше (4,571 млрд доларів).

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