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У 2021 році заробітчани переказали в Україну 15 мільярдів доларів

У 2021 році заробітчани переказали в Україну 15 мільярдів доларів
У грудні 2021 року обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону склав 1,343 млрд. доларів - на 12,6% більше, ніж у 2020 році (1,193 млрд. доларів).

Сума, перерахована українськими трудовими мігрантами додому, стала рекордною в 2021 році, перевищивши на чверть показник 2020 року. Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на НБУ у вівторок, 1 лютого.

Всього за січень - грудень 2021 року в Україну надійшло 15,026 млрд. доларів, що на 25,4% більше, ніж роком раніше (11,980 млрд. доларів).

Нацбанк враховував у статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей до України. У січні - грудні 2021 року неформальними каналами в Україну було переказано 6,890 млрд доларів, що на 2,319 млрд доларів більше, ніж за цей же період роком раніше (4,571 млрд доларів).

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Теги: Україна, заробітчани, гроші
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