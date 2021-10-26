У місті на Волині хочуть перенести автостанцію





Про це пише



Мер міста Ігор Пальонка нагадав, що минулою владою був розроблений генеральний план розбудови міста на майбутні роки. У ньому зазначено, що автостанція Володимира, яка знаходиться в центрі міста, буде переміщена на територію залізничного вокзалу.



Деякі аспекти плану змінилися, проте завдання перенесення автостанції залишається актуальним.



“Рішення остаточно ще не прийняли, але при корегуванні старого плану, місце під автостанцію передбачають в районі залізнодорожнього вокзалу “, – сказав Пальонка.

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