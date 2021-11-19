«Інвестор» запускає у продаж новий проект: готові квартири в клубному будинку*





Про це йдеться на сайті будівельної компанії.



Це - новий проект будівельної компанії, розташований на території сучасного мікрорайону, який розбудовується за містом у с. Струмівка. Поруч - котеджі і таунхауси, а також велика відпочинкова зона (0,4 га) з дитячим і спортивними майданчиками.



У будинку - лише 6 квартир, по дві на поверх. Ціна - від 24 000 грн/м2.



При будівництві використані сучасні будівельні матеріали та оздоблення. Запланована сучасна й економна система опалення - тут буде власна котельня та теплові насоси, а в кожній квартирі буде облаштована система клімат-контролю.









Клубний будинок у ЖК “Струмочок” має ряд особливостей.



Клубний будинок: невелика к-сть квартир, на одному поверсі лише по 2 квартири.



Будівництво високої якості:

будинок змурований з керамоблоків - висока шумо- та теплоізоляція, екологічність,

фальцева покрівля - без швів, з високою герметичністю та з 2 шарами утеплювача.



Якісне внутрішнє наповнення:

чистова стяжка підлоги і поштукатурені стіни,

розведена електроенергія,

вікна Аluplast 4000 - європейська 6-ти камерна система з монтажною шириною 70 мм, німецька фурнітура, сховані петлі та напилення Solar.



Сучасна та економна система опалення: буде власна котельня та теплові насоси, у кожній квартирі - клімат-контроль з можливістю окремого зонування. У кожній кімнаті - тепла підлога.



Великі просторі квартири (93 м2 і 124,5 м2), комфортне планування, наявність 3 спалень, 2 санвузлів.



Планування поверху



На кожному поверсі - окремі переваги квартир: на першому поверсі є власний вихід на тераси; верхній поверх - мансардний із панорамними вікнами на всю висоту поверху.

Локація: територія ЖК “Струмочок”. Це - недалеко від міста, але затишний район, поруч немає гучних автомагістралей та густо заселених багатоповерхівок.

Закрита територія комплексу, цілодобовий пункт охорони та відеонагляд.



Поруч, на території ЖК “Амстердам”, заплановане відкриття магазинів та всіх необхідних закладів обслуговування: кафе, аптека, салон краси, спортивний зал тощо.

Велика відпочинкова зона поруч (0,4 га) з сучасним дитячим та спортивним майданчиками.

Відпочинкова зона



ЗАБРОНЮВАТИ КВАРТИРУ!

За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів Будівельної компанії “Інвестор”:



+38 067 543 46 93



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. “Інвестор” відкриває продажі готових квартир у клубному будинку ЖК “Струмочок”.Про це йдеться на сайті будівельної компанії.Це - новий проект будівельної компанії, розташований на території сучасного мікрорайону, який розбудовується за містом у с. Струмівка. Поруч - котеджі і таунхауси, а також велика відпочинкова зона (0,4 га) з дитячим і спортивними майданчиками.У будинку - лише 6 квартир, по дві на поверх. Ціна - від 24 000 грн/м2.При будівництві використані сучасні будівельні матеріали та оздоблення. Запланована сучасна й економна система опалення - тут буде власна котельня та теплові насоси, а в кожній квартирі буде облаштована система клімат-контролю.Клубний будинок у ЖК “Струмочок” має ряд особливостей.: невелика к-сть квартир, на одному поверсі лише по 2 квартири.будинок змурований з керамоблоків - висока шумо- та теплоізоляція, екологічність,фальцева покрівля - без швів, з високою герметичністю та з 2 шарами утеплювача.чистова стяжка підлоги і поштукатурені стіни,розведена електроенергія,вікна Аluplast 4000 - європейська 6-ти камерна система з монтажною шириною 70 мм, німецька фурнітура, сховані петлі та напилення Solar.буде власна котельня та теплові насоси, у кожній квартирі - клімат-контроль з можливістю окремого зонування. У кожній кімнаті - тепла підлога.(93 м2 і 124,5 м2), комфортне планування, наявність 3 спалень, 2 санвузлів.Планування поверху- окремі переваги квартир: на першому поверсі є власний вихід на тераси; верхній поверх - мансардний із панорамними вікнами на всю висоту поверху.територія ЖК “Струмочок”. Це - недалеко від міста, але затишний район, поруч немає гучних автомагістралей та густо заселених багатоповерхівок., цілодобовий пункт охорони та відеонагляд.Поруч, на території ЖК “Амстердам”, заплановане відкриття магазинів та всіх необхідних закладів обслуговування: кафе, аптека, салон краси, спортивний зал тощо.Велика відпочинкова зона поруч (0,4 га) з сучасним дитячим та спортивним майданчиками.Відпочинкова зонаЗАБРОНЮВАТИ КВАРТИРУ!За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів Будівельної компанії “Інвестор”:+38 067 543 46 93Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.ua Facebook: investorlutsk

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