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Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу

Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
В Україні станом на 2 лютого зафіксували 35 014 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 4 190 дітей та 940 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 4 130 277 осіб;

одужали – 3 641 474 особи;

летальних випадків – 100 599;

провели ПЛР-тестувань – 18 206 854.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 2499;

Вінницька область – 1252;

Волинська область – 1016;

Дніпропетровська область – 1732;

Донецька область – 1558;

Житомирська область – 1581;

Закарпатська область – 773;

Запорізька область – 963;

Івано-Франківська область – 1330;

Київська область – 1409;

Кіровоградська область – 310;

Луганська область – 869;

Львівська область – 2953;

Миколаївська область – 816;

Одеська область – 2725;

Полтавська область – 1171;

Рівненська область – 1695;

Сумська область – 1499;

Тернопільська область – 1329;

Харківська область – 2121;

Херсонська область – 837;

Хмельницька область – 1766;

Черкаська область – 940;

Чернівецька область – 988;

Чернігівська область – 882.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: Україна, коронавірус, статистика, ситуація
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