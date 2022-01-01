Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу





Про це повідомляє МОЗ України.



За весь час пандемії в Україні:



захворіли – 4 130 277 осіб;



одужали – 3 641 474 особи;



летальних випадків – 100 599;



провели ПЛР-тестувань – 18 206 854.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 2499;



Вінницька область – 1252;



Волинська область – 1016;



Дніпропетровська область – 1732;



Донецька область – 1558;



Житомирська область – 1581;



Закарпатська область – 773;



Запорізька область – 963;



Івано-Франківська область – 1330;



Київська область – 1409;



Кіровоградська область – 310;



Луганська область – 869;



Львівська область – 2953;



Миколаївська область – 816;



Одеська область – 2725;



Полтавська область – 1171;



Рівненська область – 1695;



Сумська область – 1499;



Тернопільська область – 1329;



Харківська область – 2121;



Херсонська область – 837;



Хмельницька область – 1766;



Черкаська область – 940;



Чернівецька область – 988;



Чернігівська область – 882.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні станом на 2 лютого зафіксували 35 014 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 4 190 дітей та 940 медпрацівників.Про це повідомляє МОЗ України.захворіли – 4 130 277 осіб;одужали – 3 641 474 особи;летальних випадків – 100 599;провели ПЛР-тестувань – 18 206 854.м. Київ – 2499;Вінницька область – 1252;– 1016;Дніпропетровська область – 1732;Донецька область – 1558;Житомирська область – 1581;Закарпатська область – 773;Запорізька область – 963;Івано-Франківська область – 1330;Київська область – 1409;Кіровоградська область – 310;Луганська область – 869;Львівська область – 2953;Миколаївська область – 816;Одеська область – 2725;Полтавська область – 1171;Рівненська область – 1695;Сумська область – 1499;Тернопільська область – 1329;Харківська область – 2121;Херсонська область – 837;Хмельницька область – 1766;Черкаська область – 940;Чернівецька область – 988;Чернігівська область – 882.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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