вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 2 лютого

Курс валют у Луцьку на 2 лютого
Курс долара в обмінниках Луцька станом на середу, 2 лютого, такий: купівля – 28,25, продаж – 28,40.

Євро купують за 31,75, продають за 31,95.

Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.

Щодо польського злотого, то його продають за 6,80, а купують за 6,98.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку зловили п’яного водія з наркотиками та контрабандою. ФОТО
Сьогодні, 09:44
9 смертей і антирекорд за кількістю нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:24
Курс валют у Луцьку на 2 лютого
Сьогодні, 09:17
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:10
«Інвестор» запускає у продаж новий проект: готові квартири в клубному будинку*
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 1 лютого Курс валют у Луцьку на 1 лютого
01 лютий, 09:22
Курс валют у Луцьку на 31 січня Курс валют у Луцьку на 31 січня
31 січень, 09:18
Курс валют у Луцьку на 28 січня Курс валют у Луцьку на 28 січня
28 січень, 09:20
Курс валют у Луцьку на 27 січня Курс валют у Луцьку на 27 січня
27 січень, 09:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на Володимирській хочуть будувати гуртожиток і навчальний корпус: проводять перемовини з інвесторами
Сьогодні, 10:52
 0
На Волині завершують ремонт найдовшої дороги області. ФОТО
Сьогодні, 10:38
 0
Навіщо можуть знадобитися вантажоперевезення*
Сьогодні, 10:13
 0
У ковідному шпиталі в Боголюбах продовжує зростати кількість хворих
Сьогодні, 10:06
 0
У Ковелі продають Палац культури імені Тараса Шевченка
Сьогодні, 09:59
 0
Медіа
відео
1/8