9 смертей і антирекорд за кількістю нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 1016 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 179 дітей та 45 медпрацівників.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 60,Летальних випадків (осіб) – 9:Луцький район – 8 випадків: Луцька ТГ – 6 випадків, Підгаєцька ТГ – 1 випадок, Колківська ТГ – 1 випадок;Володимир-Волинський район – 1 випадок у Новолинській ТГ.методом ПЛР (осіб) – 3118,методом ІФА (осіб) – 171.– 403 хворих:Луцька ТГ – 189Боратинська ТГ – 9Берестечківська ТГ — 4Городищенська ТГ – 20Горохівська ТГ – 14Доросинівська ТГ — 5Ківерцівська ТГ – 12Колківська – 42Копачівська ТГ — 8Мар’янівська ТГ – 19Олицька ТГ — 1Підгайцівська ТГ – 42Рожищенська ТГ – 20Торчинська ТГ — 11Цуманська ТГ – 7– 192 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 52Затурцівська ТГ — 31Зимнівська ТГ – 8Іваничівська ТГ – 17Литовезька ТГ — 2Локачинська ТГ — 17Нововолинська ТГ – 53Оваднівська ТГ – 2Павлівська ТГ – 6Поромівська ТГ – 2Устилузька ТГ — 2– 150 хворих:Камінь- Каширська ТГ – 56Любешівська ТГ — 30Маневицька ТГ – 23Прилісненська ТГ – 38Сошичненська ТГ — 3– 271 хворий:Голобська ТГ – 3Вишнівська ТГ – 1Дубечненська ТГ — 5Дубівська ТГ – 9Забродівська ТГ — 9Ковельська ТГ – 95Колодяжненська ТГ — 1Луківська ТГ — 5Люблинецька ТГ – 4Любомльська ТГ – 36Поворська ТГ -1Ратнівська ТГ – 33Рівненська ТГ – 1Смідинська ТГ — 1Старовижівська ТГ – 25Турійська ТГ – 35Шацька ТГ — 7захворіли (осіб) – 112462 (з них дітей – 8806 та медичних працівників –4835),одужали ( осіб) – 102 486 (з них дітей – 7309 та медичних працівників –4432),летальних випадків (осіб) –2268 (1 дитина та 35медпрацівників).методом ПЛР (осіб) – 446735,методом ІФА (осіб) –213663.За добу 01 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1749 щеплень. Першою дозою щепили — 693 особи, другою дозою – 686 осіб, додатковою дозою – 1, бустерною дозою – 369 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 339961 людина, отримали дві дози – 316249 людей, отримали додаткову дозу – 409 людей, бустерну дозу – 4786 людей. Загалом провели 661405 щеплень.