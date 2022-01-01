9 смертей і антирекорд за кількістю нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:24
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 1016 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 179 дітей та 45 медпрацівників.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 60,
Летальних випадків (осіб) – 9:
Луцький район – 8 випадків: Луцька ТГ – 6 випадків, Підгаєцька ТГ – 1 випадок, Колківська ТГ – 1 випадок;
Володимир-Волинський район – 1 випадок у Новолинській ТГ.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 3118,
методом ІФА (осіб) – 171.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 403 хворих:
Луцька ТГ – 189
Боратинська ТГ – 9
Берестечківська ТГ — 4
Городищенська ТГ – 20
Горохівська ТГ – 14
Доросинівська ТГ — 5
Ківерцівська ТГ – 12
Колківська – 42
Копачівська ТГ — 8
Мар’янівська ТГ – 19
Олицька ТГ — 1
Підгайцівська ТГ – 42
Рожищенська ТГ – 20
Торчинська ТГ — 11
Цуманська ТГ – 7
Володимир-Волинський район – 192 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 52
Затурцівська ТГ — 31
Зимнівська ТГ – 8
Іваничівська ТГ – 17
Литовезька ТГ — 2
Локачинська ТГ — 17
Нововолинська ТГ – 53
Оваднівська ТГ – 2
Павлівська ТГ – 6
Поромівська ТГ – 2
Устилузька ТГ — 2
Камінь-Каширський район – 150 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 56
Любешівська ТГ — 30
Маневицька ТГ – 23
Прилісненська ТГ – 38
Сошичненська ТГ — 3
Ковельський район – 271 хворий:
Голобська ТГ – 3
Вишнівська ТГ – 1
Дубечненська ТГ — 5
Дубівська ТГ – 9
Забродівська ТГ — 9
Ковельська ТГ – 95
Колодяжненська ТГ — 1
Луківська ТГ — 5
Люблинецька ТГ – 4
Любомльська ТГ – 36
Поворська ТГ -1
Ратнівська ТГ – 33
Рівненська ТГ – 1
Смідинська ТГ — 1
Старовижівська ТГ – 25
Турійська ТГ – 35
Шацька ТГ — 7
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 112462 (з них дітей – 8806 та медичних працівників –4835),
одужали ( осіб) – 102 486 (з них дітей – 7309 та медичних працівників –4432),
летальних випадків (осіб) –2268 (1 дитина та 35медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 446735,
методом ІФА (осіб) –213663.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 01 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1749 щеплень. Першою дозою щепили — 693 особи, другою дозою – 686 осіб, додатковою дозою – 1, бустерною дозою – 369 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 339961 людина, отримали дві дози – 316249 людей, отримали додаткову дозу – 409 людей, бустерну дозу – 4786 людей. Загалом провели 661405 щеплень.
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Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 60,
Летальних випадків (осіб) – 9:
Луцький район – 8 випадків: Луцька ТГ – 6 випадків, Підгаєцька ТГ – 1 випадок, Колківська ТГ – 1 випадок;
Володимир-Волинський район – 1 випадок у Новолинській ТГ.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 3118,
методом ІФА (осіб) – 171.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 403 хворих:
Луцька ТГ – 189
Боратинська ТГ – 9
Берестечківська ТГ — 4
Городищенська ТГ – 20
Горохівська ТГ – 14
Доросинівська ТГ — 5
Ківерцівська ТГ – 12
Колківська – 42
Копачівська ТГ — 8
Мар’янівська ТГ – 19
Олицька ТГ — 1
Підгайцівська ТГ – 42
Рожищенська ТГ – 20
Торчинська ТГ — 11
Цуманська ТГ – 7
Володимир-Волинський район – 192 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 52
Затурцівська ТГ — 31
Зимнівська ТГ – 8
Іваничівська ТГ – 17
Литовезька ТГ — 2
Локачинська ТГ — 17
Нововолинська ТГ – 53
Оваднівська ТГ – 2
Павлівська ТГ – 6
Поромівська ТГ – 2
Устилузька ТГ — 2
Камінь-Каширський район – 150 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 56
Любешівська ТГ — 30
Маневицька ТГ – 23
Прилісненська ТГ – 38
Сошичненська ТГ — 3
Ковельський район – 271 хворий:
Голобська ТГ – 3
Вишнівська ТГ – 1
Дубечненська ТГ — 5
Дубівська ТГ – 9
Забродівська ТГ — 9
Ковельська ТГ – 95
Колодяжненська ТГ — 1
Луківська ТГ — 5
Люблинецька ТГ – 4
Любомльська ТГ – 36
Поворська ТГ -1
Ратнівська ТГ – 33
Рівненська ТГ – 1
Смідинська ТГ — 1
Старовижівська ТГ – 25
Турійська ТГ – 35
Шацька ТГ — 7
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 112462 (з них дітей – 8806 та медичних працівників –4835),
одужали ( осіб) – 102 486 (з них дітей – 7309 та медичних працівників –4432),
летальних випадків (осіб) –2268 (1 дитина та 35медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 446735,
методом ІФА (осіб) –213663.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 01 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1749 щеплень. Першою дозою щепили — 693 особи, другою дозою – 686 осіб, додатковою дозою – 1, бустерною дозою – 369 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 339961 людина, отримали дві дози – 316249 людей, отримали додаткову дозу – 409 людей, бустерну дозу – 4786 людей. Загалом провели 661405 щеплень.
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