У Луцьку зловили п’яного водія з наркотиками та контрабандою. ФОТО





У водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння, що підтвердив і тест – 1,6 проміле алкоголю в крові, пише



Також при ньому був згорток речовини, схожої на наркотики. А весь бус – набитий контрафактними цигарками з Білорусі.



Свою вину водій хотів загладити за 2000 гривень, які кинув в машину патрульним, попри їхні попередження про відповідальність за дачу неправомірної вигоди. На місце викликали слідчо-оперативну групу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 2 лютого на вулиці Клима Савура патрульні зупинили Ford Transit, який їхав з вимкненими фарами.У водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння, що підтвердив і тест – 1,6 проміле алкоголю в крові, пише 12 канал Також при ньому був згорток речовини, схожої на наркотики. А весь бус – набитий контрафактними цигарками з Білорусі.Свою вину водій хотів загладити за 2000 гривень, які кинув в машину патрульним, попри їхні попередження про відповідальність за дачу неправомірної вигоди. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

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