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У Луцьку зловили п’яного водія з наркотиками та контрабандою. ФОТО

У Луцьку зловили п’яного водія з наркотиками та контрабандою. ФОТО
У ніч на 2 лютого на вулиці Клима Савура патрульні зупинили Ford Transit, який їхав з вимкненими фарами.

У водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння, що підтвердив і тест – 1,6 проміле алкоголю в крові, пише 12 канал.

Також при ньому був згорток речовини, схожої на наркотики. А весь бус – набитий контрафактними цигарками з Білорусі.
У Луцьку зловили п’яного водія з наркотиками та контрабандою. ФОТО

Свою вину водій хотів загладити за 2000 гривень, які кинув в машину патрульним, попри їхні попередження про відповідальність за дачу неправомірної вигоди. На місце викликали слідчо-оперативну групу.
У Луцьку зловили п’яного водія з наркотиками та контрабандою. ФОТО
У Луцьку зловили п’яного водія з наркотиками та контрабандою. ФОТО



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Теги: Луцьк, патрульні, водій, наркотики, алкоголь
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