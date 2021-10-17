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У Ковелі продають Палац культури імені Тараса Шевченка

У Ковелі продають Палац культури імені Тараса Шевченка
Виставили на продаж Палац культури імені Тараса Шевченка, який розташований у Ковелі на вулиці Володимирській, і має загальну площу 8 184,1 квадратних метрів.

Про це йдеться на порталі з продажу об’єктів на онлайн-аукціонах України, пише Ковель медіа.

На місці Палацу культури було єврейське кладовище, де під час Другої світової війни нацисти масово розстрілювали євреїв Ковеля.

Зазначається, що перший аукціон проводиться без можливості зниження початкової ціни – 13 мільйонів 238 тисяч 300 гривень. Замовником торгів є арбітражний керуючий Ігор Василюк.

Палац культури імені Тараса Шевченка є власністю ТОВ «Камертон». Згідно публічних даних, засновниками цього товариства є ПАТ «Ковельсільмаш» (діяльність перебуває в стані припинення) та ТОВ «Ковельська кузня» (місцезнаходження юридичної особи – м. Харків; діяльність припинено).
У Ковелі продають Палац культури імені Тараса Шевченка

Постановою господарського суду Волинської області від 28 січня 2014 року ТОВ «Камертон» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено Миколу Королюка. Ухвалою від 13 травня 2015 року його повноваження припинено достроково, а ліквідатором призначено арбітражного керуючого Ігоря Василюка.

Торги з продажу Палацу культури відбудуться 18 лютого 2022 року о 15:47.

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Теги: Ковель, палац культури, продаж
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