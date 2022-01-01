У ковідному шпиталі в Боголюбах продовжує зростати кількість хворих





Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Андрій Гнатюк.



За його словами, захворюваність на ковід продовжує зростати. 53 людини перебувають під високими потоками кисню, 6 – в реанімації. З усіх госпіталізованих 5 хворих – у критичному стані, 26 – у важкому. За минулу добу поступили 9 людей, виписали – 2-х. Усі спожили 750 кг кисню, залишалося понад 12,5 тонн кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зранку 2 лютого в спеціалізованому шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 83 пацієнти.Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналістЗа його словами, захворюваність на ковід продовжує зростати. 53 людини перебувають під високими потоками кисню, 6 – в реанімації. З усіх госпіталізованих 5 хворих – у критичному стані, 26 – у важкому. За минулу добу поступили 9 людей, виписали – 2-х. Усі спожили 750 кг кисню, залишалося понад 12,5 тонн кисню.

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