На Волині завершують ремонт найдовшої дороги області. ФОТО





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Наразі дорожники працюють на відтинку, що пролягає між населеними пунктами Положеве і Любомль.



Завершальний етап ремонтних робіт – облаштування узбіч. Спершу їх досипають ґрунтом, а потім укріплюють щебеневою сумішшю.



В Службі автомобільних доріг зазначили, що ремонт цієї ділянки почали ще торік. Упродовж серпня-грудня 2021 року провели підготовку старого дорожнього покриття та уклали верхній шар нового.



Після завершення усіх робіт на ділянці між Положевим і Любомлем дорожники планують приступити до ремонту відтинку від Любомля до села Верба, а також в напрямку Берестечка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На найдовшому волинському автошляху області Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин завершуються ремонтні роботи.Про це інформує Служба автомобільних доріг області Наразі дорожники працюють на відтинку, що пролягає між населеними пунктами Положеве і Любомль.Завершальний етап ремонтних робіт – облаштування узбіч. Спершу їх досипають ґрунтом, а потім укріплюють щебеневою сумішшю.В Службі автомобільних доріг зазначили, що ремонт цієї ділянки почали ще торік. Упродовж серпня-грудня 2021 року провели підготовку старого дорожнього покриття та уклали верхній шар нового.Після завершення усіх робіт на ділянці між Положевим і Любомлем дорожники планують приступити до ремонту відтинку від Любомля до села Верба, а також в напрямку Берестечка.

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