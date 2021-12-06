На Волині завершують ремонт найдовшої дороги області. ФОТО
Сьогодні, 10:38
На найдовшому волинському автошляху області Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин завершуються ремонтні роботи.
Про це інформує Служба автомобільних доріг області.
Наразі дорожники працюють на відтинку, що пролягає між населеними пунктами Положеве і Любомль.
Завершальний етап ремонтних робіт – облаштування узбіч. Спершу їх досипають ґрунтом, а потім укріплюють щебеневою сумішшю.
В Службі автомобільних доріг зазначили, що ремонт цієї ділянки почали ще торік. Упродовж серпня-грудня 2021 року провели підготовку старого дорожнього покриття та уклали верхній шар нового.
Після завершення усіх робіт на ділянці між Положевим і Любомлем дорожники планують приступити до ремонту відтинку від Любомля до села Верба, а також в напрямку Берестечка.
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Про це інформує Служба автомобільних доріг області.
Наразі дорожники працюють на відтинку, що пролягає між населеними пунктами Положеве і Любомль.
Завершальний етап ремонтних робіт – облаштування узбіч. Спершу їх досипають ґрунтом, а потім укріплюють щебеневою сумішшю.
В Службі автомобільних доріг зазначили, що ремонт цієї ділянки почали ще торік. Упродовж серпня-грудня 2021 року провели підготовку старого дорожнього покриття та уклали верхній шар нового.
Після завершення усіх робіт на ділянці між Положевим і Любомлем дорожники планують приступити до ремонту відтинку від Любомля до села Верба, а також в напрямку Берестечка.
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