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На Волині завершують ремонт найдовшої дороги області. ФОТО

На Волині завершують ремонт найдовшої дороги області. ФОТО
На найдовшому волинському автошляху області Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин завершуються ремонтні роботи.

Про це інформує Служба автомобільних доріг області.

Наразі дорожники працюють на відтинку, що пролягає між населеними пунктами Положеве і Любомль.
На Волині завершують ремонт найдовшої дороги області. ФОТО

Завершальний етап ремонтних робіт – облаштування узбіч. Спершу їх досипають ґрунтом, а потім укріплюють щебеневою сумішшю.
На Волині завершують ремонт найдовшої дороги області. ФОТО

В Службі автомобільних доріг зазначили, що ремонт цієї ділянки почали ще торік. Упродовж серпня-грудня 2021 року провели підготовку старого дорожнього покриття та уклали верхній шар нового.
На Волині завершують ремонт найдовшої дороги області. ФОТО

Після завершення усіх робіт на ділянці між Положевим і Любомлем дорожники планують приступити до ремонту відтинку від Любомля до села Верба, а також в напрямку Берестечка.
На Волині завершують ремонт найдовшої дороги області. ФОТО

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Теги: Волинь, дорога, ремонт
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