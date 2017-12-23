У Луцьку через слизькі тротуари побільшало травмованих
Сьогодні, 13:00
У Луцьку через ожеледицю на дорогах утворилася «ковзанка», а тому пересуватися вулицями стало небезпечно. Жителі міста нарікають на слизькі тротуари і масово пишуть про це у соцмережах. Невдоволення лучан цілком доречне, адже ожеледиця за кілька днів скалічила багатьох.
Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило з'ясувати, скільки лучан звернулося до травмпункту та як часто містяни телефонують у групу активного реагування Луцькради.
До травмпункту Луцької міської клінічної лікарні ми телефонували кілька разів, однак, щоразу черговий був зайнятий, бо як зазначають у приймальній, пацієнтів багато.
За словами медсестри травматологічного відділення Тетяни Хроль, людей справді побільшало. 1 лютого до них звернулося 44 особи, з них 12 отримали переломи (двох госпіталізували), в одного пацієнта діагностували вивих. До прикладу, 31 січня до травмпункту звернулося 30 людей, а 30 січня - 26, тобто кількість травмованих таки зросла.
Здебільшого люди нарікають на слизькі тротуари прибудинкових територій, мовляв, лад є лише на дорогах великих вулиць, а біля дому чи на околицях міста - не посипано. Лише сьогодні кілька людей травмувалося дорогою до роботи.
Однак заступниця директора ЦНАПу Тетяна Книш переконує: вчора, 1 лютого, група оперативного реагування «15–80» зафіксувала лише три звернення громадян щодо непосипаних доріг, і працівники комунальники, запевняє, проблему ліквідували.
За словами пані Тетяни, заступник директора департаменту житлового-комунального господарства особисто виїжджав за адресами, вказаними у зверненні.
«Вчора посипали роздоріжжя Кривого Валу, спуск від ОТП Банку до Паркової, посипали на Перемоги, 13, як іти до обласної лікарні. Реакція відбувається максимально за пів години (30 хвилин дається лише на те, аби доїхати). Голова серйозно налаштований щодо слизоти в місті. Якщо за пів години працівники не справляються - пишуть пояснювальну записку», - зазначає Тетяна Книш.
І в розмові наголошує: якщо бачите непосипану дорогу - відразу телефонуйте у групу оперативного реагування «15-80» чи за номерами 0 800 40 80 15 або 066 15 80 333.
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Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило з'ясувати, скільки лучан звернулося до травмпункту та як часто містяни телефонують у групу активного реагування Луцькради.
До травмпункту Луцької міської клінічної лікарні ми телефонували кілька разів, однак, щоразу черговий був зайнятий, бо як зазначають у приймальній, пацієнтів багато.
За словами медсестри травматологічного відділення Тетяни Хроль, людей справді побільшало. 1 лютого до них звернулося 44 особи, з них 12 отримали переломи (двох госпіталізували), в одного пацієнта діагностували вивих. До прикладу, 31 січня до травмпункту звернулося 30 людей, а 30 січня - 26, тобто кількість травмованих таки зросла.
Здебільшого люди нарікають на слизькі тротуари прибудинкових територій, мовляв, лад є лише на дорогах великих вулиць, а біля дому чи на околицях міста - не посипано. Лише сьогодні кілька людей травмувалося дорогою до роботи.
Однак заступниця директора ЦНАПу Тетяна Книш переконує: вчора, 1 лютого, група оперативного реагування «15–80» зафіксувала лише три звернення громадян щодо непосипаних доріг, і працівники комунальники, запевняє, проблему ліквідували.
За словами пані Тетяни, заступник директора департаменту житлового-комунального господарства особисто виїжджав за адресами, вказаними у зверненні.
«Вчора посипали роздоріжжя Кривого Валу, спуск від ОТП Банку до Паркової, посипали на Перемоги, 13, як іти до обласної лікарні. Реакція відбувається максимально за пів години (30 хвилин дається лише на те, аби доїхати). Голова серйозно налаштований щодо слизоти в місті. Якщо за пів години працівники не справляються - пишуть пояснювальну записку», - зазначає Тетяна Книш.
І в розмові наголошує: якщо бачите непосипану дорогу - відразу телефонуйте у групу оперативного реагування «15-80» чи за номерами 0 800 40 80 15 або 066 15 80 333.
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