У Луцьку через слизькі тротуари побільшало травмованих

У Луцьку через ожеледицю на дорогах утворилася «ковзанка», а тому пересуватися вулицями стало небезпечно. Жителі міста нарікають на слизькі тротуари і масово пишуть про це у соцмережах. Невдоволення лучан цілком доречне, адже ожеледиця за кілька днів скалічила багатьох.вирішило з'ясувати, скільки лучан звернулося до травмпункту та як часто містяни телефонують у групу активного реагування Луцькради.До травмпункту Луцької міської клінічної лікарні ми телефонували кілька разів, однак, щоразу черговий був зайнятий, бо як зазначають у приймальній, пацієнтів багато.За словами медсестри травматологічного відділення, людей справді побільшало. 1 лютого до них звернулося, з них 12 отримали переломи, в одного пацієнта діагностували вивих. До прикладу, 31 січня до травмпункту звернулося, а 30 січня -, тобто кількість травмованих таки зросла.Здебільшого люди нарікають на слизькі тротуари прибудинкових територій, мовляв, лад є лише на дорогах великих вулиць, а біля дому чи на околицях міста - не посипано. Лише сьогодні кілька людей травмувалося дорогою до роботи.Однак заступниця директора ЦНАПупереконує: вчора, 1 лютого, група оперативного реагування «15–80» зафіксувала лише три звернення громадян щодо непосипаних доріг, і працівники комунальники, запевняє, проблему ліквідували.За словами пані Тетяни, заступник директора департаменту житлового-комунального господарства особисто виїжджав за адресами, вказаними у зверненні.«Вчора посипали роздоріжжя Кривого Валу, спуск від ОТП Банку до Паркової, посипали на Перемоги, 13, як іти до обласної лікарні. Реакція відбувається максимально за пів години. Голова серйозно налаштований щодо слизоти в місті. Якщо за пів години працівники не справляються - пишуть пояснювальну записку», - зазначає Тетяна Книш.І в розмові наголошує: якщо бачите непосипану дорогу - відразу телефонуйте у групу оперативного реагуваннячи за номерамиабо