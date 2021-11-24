Затримали зловмисників, які влаштували пожежу та вибух у суді на Волині. ФОТО. ВІДЕО

Поліцейські встановили осіб, які пошкодили Любомльський районний суд шляхом вибуху.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.15 січня близько 5 години ранку до поліції надійшло повідомлення про пожежу в приміщенні Любомльського суду.«Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце, встановила, що пожежа сталася внаслідок вибуху», - розповів начальник ГУНП у Волинській областіЗ місця події було вилучено уламки гранат та деталі корпусів з маркуванням.Після цього до ЄРДР слідчі внесли відомості за ч. 2 ст. 194 Кримінального Кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом вибуху, та ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження з вибуховими речовинами.Через кілька днів оперативники управління карного розшуку, слідчі слідчого управління, співробітники інших підрозділів ГУНП, працівники Ковельского РУП, під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури, змогли встановити осіб, які скоїли злочин, та транспортний засіб, на якому вони пересувались.«2 лютого у кількох містах були проведені санкціоновані обшуки з метою затримання осіб та виявлення речових доказів, які вказують на причетність до скоєння злочину. Встановлено, що це двоє мешканців Миколаєва, їм уже оголошені підозри, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Також вживаються заходи щодо встановлення мотивів скоєння цього злочину та можливих замовників», - сказав Юрій Крошко.Затриманим 28 і 43 роки відповідно. Їх підозрюють в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 ККУ) та незаконному поводженні з вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 ККУ).Тривають слідчі дії.